強制撤離！花蓮萬里溪最快溢流時間曝光 明午後發紅色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖水位升高，中央災害應變中心啟動並召開第一次工作會報，推估最快溢流時間可能在17日上午8時，預計明天午後發布紅色警戒，下游兩鄉鎮已提前完成撤離工作，共撤離213人，其中53人安置在收容處所。

中央災害應變中心今天傍晚5時由行政院政委季連成主持工作會議，與經濟部、農業部、國軍、花蓮縣政府、萬榮鄉及鳳林鎮公所視訊開會。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策說，依目前進水量每小時7200噸推估，明晚8時會達到12小時內溢流的警戒值高程，後天17日上午8時就可能蓄滿溢流。

萬榮鄉長梁光明說，鄉內保全戶32戶111人，預計依親81人、收容25人、安置2人、1人垂直避難，上午11時已展開強制撤離，收容所開設在明利國小，有一名保全戶還在上班，已聯繫晚間7時會到收容處所。

鳳林鎮保全戶44戶102人，鎮長林建平說，有67人依親、收容28人，另有5人安排到安養機構，2人垂直避難，雖然還未發紅色警戒，但下午3時30分因應堰塞湖水位狀況已提前撤離。

林建平吐苦水說，堰塞湖9日發布黃色警戒，鎮內收容處所開設到今天第7天，黃色警戒一直沒解除，只能持續收容優先撤離的長輩等弱勢戶，「保全戶的情緒緊繃已到臨界點」。

季連成說，林業署花蓮分署監控精準，因應巴威颱風，必須以高標準警戒，這也是為了大家的安全，請兩位鄉鎮長多鼓勵保全戶，在收容處所的生活也要盡量給予方便。

季連成要求林業署加強監控，明天上午9時提供更精準數據，作為發布紅色警戒的參考。他說，紅色警戒至少要在入夜前4小時發布，讓兩鄉鎮公所有時間疏散撤離並安置保全戶，預計明天中午到下午2時發布紅色警戒。

他還提醒花蓮縣府，待紅色警戒發布後，萬里溪全線封鎖，要密切監控河床動態，不允許任何機具車輛人員進入，也要求相關單位務必做好下游的鐵公路橋等橋梁的交通管制。