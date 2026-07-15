國內腸病毒持續升溫 大魔王腸病毒71型結合多價疫苗拚完整防護

腸病毒長期為影響嬰幼兒健康的重要感染性疾病之一，其中腸病毒71型（EV71）因可能引發神經系統併發重症甚至死亡，被醫師列為需要非常注意情況，醫師建議幼兒應接種預防疫苗。國內有廠商持續開發新一代疫苗，補足完整保護力。

國內第27周門急診就診計7308人次，較前一周7694下降5.0%，主要受颱風致部分門診休診所影響，評估整體疫情仍呈上升趨勢；社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及腸病毒D68型；今年累計6例腸病毒感染併發重症病例含1例死亡，低於去年同期10例，分別為感染D68型4例、克沙奇A4型及A16型各1例。

鄰近越南、中國、韓國、日本、泰國及新加坡近期腸病毒疫情上升，其中，越南疫情嚴峻，自去年12月中旬迄今年6月累計報告約5萬5000例病例，以腸病毒71型為主，尤以胡志明市等南部省市持續出現重症與死亡病例為多，香港疫情上下波動，病例數高於去年同期。

隨著EV71疫苗上市並逐步普及 ，其他腸病毒血清型，例如克沙奇A型病毒（Coxsackievirus A, CVA）等，仍持續造成手足口病、疱疹性咽峽炎及相關臨床負擔。部分克沙奇A型病毒感染病例可能出現較廣泛皮疹、口腔潰瘍、進食困難、脫水或後續脫皮、脫甲等臨床表現，對嬰幼兒照護與醫療資源帶來挑戰。

由於單一型別疫苗無法涵蓋所有主要流行腸病毒型別，能針對多種重要血清型提供保護潛力的多價型腸病毒疫苗，具有明確的公共衛生開發價值。

國內生技廠商積極開發第二代多價型腸病毒疫苗，延續原先在EV71疫苗所建立的技術平台、臨床開發經驗、PIC/S GMP細胞培養疫苗製造設施，及CMC技術量能。透過納入CDE中心指標案件及取得TFDA藥品專案諮詢輔導資格，盼能在臨床試驗設計、品質開發策略、製程與方法規畫，及後續法規申請路徑上，與法規科學專家進行更有效率的溝通與對接。期盼上市後，為台灣及國際嬰幼兒建立更完整的腸病毒疾病預防工具，回應尚未被充分滿足的公衛需求。