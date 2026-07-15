快訊

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

波及業者家數暴增！食藥署曝1006家下游業者受影響 合計回收逾7600公噸

影／基隆市府爆弊議員、官員及廠商勾結涉綁圍標 謝國樑回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

國內腸病毒持續升溫 大魔王腸病毒71型結合多價疫苗拚完整防護

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
腸病毒長期為影響嬰幼兒健康的重要感染性疾病之一，其中腸病毒71型（EV71）因可能引發神經系統併發重症甚至死亡，被醫師列為需要非常注意情況，醫師也建議幼兒可以接種預防疫苗。聯合報系資料照
腸病毒長期為影響嬰幼兒健康的重要感染性疾病之一，其中腸病毒71型（EV71）因可能引發神經系統併發重症甚至死亡，被醫師列為需要非常注意情況，醫師也建議幼兒可以接種預防疫苗。聯合報系資料照

腸病毒長期為影響嬰幼兒健康的重要感染性疾病之一，其中腸病毒71型（EV71）因可能引發神經系統併發重症甚至死亡，被醫師列為需要非常注意情況，醫師建議幼兒應接種預防疫苗。國內有廠商持續開發新一代疫苗，補足完整保護力。

國內第27周門急診就診計7308人次，較前一周7694下降5.0%，主要受颱風致部分門診休診所影響，評估整體疫情仍呈上升趨勢；社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及腸病毒D68型；今年累計6例腸病毒感染併發重症病例含1例死亡，低於去年同期10例，分別為感染D68型4例、克沙奇A4型及A16型各1例。

鄰近越南、中國、韓國、日本、泰國及新加坡近期腸病毒疫情上升，其中，越南疫情嚴峻，自去年12月中旬迄今年6月累計報告約5萬5000例病例，以腸病毒71型為主，尤以胡志明市等南部省市持續出現重症與死亡病例為多，香港疫情上下波動，病例數高於去年同期。

隨著EV71疫苗上市並逐步普及 ，其他腸病毒血清型，例如克沙奇A型病毒（Coxsackievirus A, CVA）等，仍持續造成手足口病、疱疹性咽峽炎及相關臨床負擔。部分克沙奇A型病毒感染病例可能出現較廣泛皮疹、口腔潰瘍、進食困難、脫水或後續脫皮、脫甲等臨床表現，對嬰幼兒照護與醫療資源帶來挑戰。

由於單一型別疫苗無法涵蓋所有主要流行腸病毒型別，能針對多種重要血清型提供保護潛力的多價型腸病毒疫苗，具有明確的公共衛生開發價值。

國內生技廠商積極開發第二代多價型腸病毒疫苗，延續原先在EV71疫苗所建立的技術平台、臨床開發經驗、PIC/S GMP細胞培養疫苗製造設施，及CMC技術量能。透過納入CDE中心指標案件及取得TFDA藥品專案諮詢輔導資格，盼能在臨床試驗設計、品質開發策略、製程與方法規畫，及後續法規申請路徑上，與法規科學專家進行更有效率的溝通與對接。期盼上市後，為台灣及國際嬰幼兒建立更完整的腸病毒疾病預防工具，回應尚未被充分滿足的公衛需求。

腸病毒 疫情 疫苗

延伸閱讀

COVID封鎖恐留後遺症？研究：4歲幼兒語言、執行功能表現下降

科學人／住院刷牙能救命？研究：肺炎風險降60%

不只防中暑！黃軒醫師示警「夏季4病毒」來勢洶洶 重症警訊快就醫

吃抗生素居然會影響腸道菌長達8年？掌握兩大飲食原則幫助修復

相關新聞

違法機車載客 Uber透露未收到罰單…公運處：依首次違規開罰

Uber公司在7月1日起於北市北投區試辦「機車載客體驗」，交通部與北市交通局認定違法，最高可處業者2500萬元、駕駛可罰20萬元。不過，Uber今表示，明確收到主管機關回應，但尚未收到正式罰單。公運處表示，目前接獲2件，是不同駕駛，確定將依照首次違規開罰。

明年度政府科技預算1768億元創新高 國科會：強化投入AI新十大建設

國科會今召開委員會議，通過明年度政府科技預算1768億元，數字創新高，國科會主委吳誠文表示，將強化投入「AI新十大建設」及「五大信賴產業」重點科技布局，，讓科技紅利普惠全民。

下班帶傘！1縣市大雨特報 下到晚上

中央氣象署下午16時55分針對宜蘭發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲。

和信、台大癌醫財報不佳 屬「賠錢醫院」…2院長籲調升癌症治療給付

衛福部健保署今天公布醫院財報，同時公布醫療收入短絀的「十大最賠錢醫院」，台大癌醫分院、和信醫院2家台北市癌症醫院雙雙入榜。對此，二家醫院院長均表示，癌症治療需投入較多專業人力，醫師問診時間較其他科別長，要購買各式治療儀器，也要設法留住專業人才，盼健保提升癌症治療相關給付，並將新藥、新治療方式納入給付範圍。

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

跟團出國旅行社多安排雙人房入住，單數報名的旅客往往為節省旅費，不少人都會選擇接受旅行社配房，和陌生同團旅客或領隊同住一間房，但長久以來因此產生的投訴與糾紛層出不窮。國內兩大旅行業者可樂旅遊、雄獅旅遊接連宣布，九月起短線團實施不配房制，聽聞消息，領隊大讚好，但單數旅客得多補差額房費，旅費恐大增近萬元。

僅17.2%國產⋯食藥署曝原料藥多仰賴大陸、印度 大醫院學名藥使用率低

衛福部食藥署於亞洲生技大會中揭露240億元國家藥物韌性整備計畫方向，藥品組組長林意筑說，國內原料藥自產比率僅17.2％，高度仰賴中國大陸及印度進口，且關鍵藥品清單藥品中，53.6%仰賴進口，對進口依賴仍高，將透過建立國家級藥品智慧物流儲備中心，整合庫存、生產至使用，並結合藥品韌性基金，鼓勵原料藥國產，目標是讓藥物在對的時間，以對的量送至病人手中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。