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調升蘋果芬普寧殘留量遭質疑 食藥署：非放寬標準、調整後與韓國相同

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，將蘋果的芬普寧農藥殘留標準訂為3ppm ，圖為示意圖。聯合報系資料照
衛福部日前發布「農藥殘留容許量標準」修正草案，將蘋果的芬普寧農藥殘留標準訂為3ppm ，圖為示意圖。聯合報系資料照

衛福部食藥署近期調升蘋果中農藥芬普寧殘留標準，自原先0.5ppm調升6倍達3ppm，消基會質疑政府為何大幅提高該農藥殘留容許量？呼籲衛福部公開完整科學依據。食藥署指出，我國農藥殘留容許量標準經科學原理、農藥毒理資料、農作物殘留消退等整體評估風險後訂定，由衛福部相關諮議會審查通過，會議記錄均公開於食藥署官網，強調本次規定「並非放寬標準」。

食藥署食品組組長許朝凱指出，我國農藥殘留容許標準係經國際評估原則及工具（OECD MRL Calculator）評估後所定，依據科學原理、各項農藥之毒理資料、農作物殘留消退資料，配合農作物用藥需求，並參酌國際間標準，及同時納入國人飲食調查，考量民眾對各類農作物取食總量之累積風險，進行整體評估，須確認風險可接受才會開始訂定，確保各年齡層民眾食用安全。

芬普寧於蘋果殘留容許值，為111年由跨國公司提出申請增訂。許朝凱指出，以4場符合農藥使用方法田間殘留試驗數據的科學資料為基礎，使用前述國際通用評估工具分析，並進行攝食風險評估後，確認調整後的殘留容許量風險可接受，送至衛福部「食品衛生與營養諮議會」114年第4次會議審查後通過，全案會商農業部後，今年1月9日預告，4月21日公告。

許朝凱強調，本次修正是將蘋果從原先的梨果類中獨立出來，綜合蘋果田間殘留試驗數據，訂定更符合農民用藥情形個別標準，並非放寬標準，原先因蘋果並無獨立標準，因此適用「其他梨果類」0.5 ppm，然該標準並非根據「蘋果」試驗數據訂定，本次係依據「蘋果」訂定更符合實際用藥情形的蘋果芬普寧殘留標準，為3.0 ppm，與韓國標準一致，介於美國5ppm、日本2ppm之間。

另，消基會質疑，多種微量農藥同時存在，對人體可能造成累積危害。許朝凱指出，據歐盟食品安全局及國內農業單位研究，只要農藥殘留量符合法規標準，即使農產品上檢出多項微量農樣殘留，也不會產生毒性增強、雞尾酒效應風險。

食藥署 蘋果

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