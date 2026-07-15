Uber eMoto違法機車載客行為 公運處已接獲檢舉事證、後續依法裁處

針對Uber eMoto以機車提供載客服務一事，平台業者以機車從事載客媒合，未經核准經營汽車運輸業，公運處已接獲相關檢舉事證，刻正依行政程序法規定，請優行福爾摩沙股份有限公司、Uber平台業者優步福爾摩沙股份有限公司及載運駕駛說明，後續依法裁處，並要求即刻停止招募駕駛及提供與使用Uber平台純電機車載客服務及相關派遣功能，市府重申任何規避法令、破壞市場秩序之違法營運模式，絕不寬宥，絕不容許違法載客行為繼續發生。

公運處強調，目前法令並未開放機車從事營業載客服務，業者不應以免費之行銷手法，提供機車載客服務，並企圖藉此強行達成就地合法之目的，機車營業載客涉及的不只是營業資格，更攸關民眾生命安全及乘車保障。現行制度下，相關營運尚未建立完整保險及責任機制，一旦發生交通事故，將衍生保險理賠、事故責任及乘客權益保障等重大爭議，市府絕不容許民眾安全暴露於法令未完備及保障不足的風險之中。

公運處再次呼籲，任何業者均應遵循現行法令，在法令未開放前，不得以任何形式提供機車營業載客服務，駕駛切勿貪圖高額獎勵提供載運，以身試法。未來經查獲違法事證，即依法嚴正裁處，以維護法治、公平競爭及市民安全。