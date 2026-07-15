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影／文山國小直笛團桃機演出 悠揚笛聲為暑假旅客送行

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
文山國小直笛團成立於2005年，曾赴日本參加東京「全日本直笛大賽」獲金賞。記者黃仲明／攝影
文山國小直笛團成立於2005年，曾赴日本參加東京「全日本直笛大賽」獲金賞。記者黃仲明／攝影

適逢暑假出國旺季，桃園市文山國小直笛團今天受邀前往桃園國際機場第二航廈管制區演出，以悠揚笛聲為前往世界各地的旅客送行，也讓國際旅客感受台灣學童的音樂實力與文化魅力，吸引不少候機旅客駐足欣賞。

成立於2005年的文山國小直笛團，累積超過20年音樂傳承，曾赴日本參加東京「全日本直笛大賽」獲金賞，近4年連續獲得全國音樂比賽直笛合奏特優，並獲選教育部「藝享青春」特優團隊聯合音樂會，登上衛武營音樂廳演出。除了競賽成績亮眼，團隊也長期投入公益演出，走進安養院、醫院及社區，以音樂陪伴長者，培養學生關懷與分享精神。

文山國小直笛團此次演出是受到昇恆昌免稅商店邀請，帶來《祭典》、《小手拉大手》、《四月望雨》、《森林狂想曲》等曲目，學生也演唱《在旅行的路上》，最後以今年金曲獎年度歌曲《幸福在歌唱》壓軸，為旅客送上祝福，現場掌聲不斷。

除音樂演出外，昇恆昌也首度攜手原創IP《小學課本的逆襲》，在桃園機場打造暑期限定展區。第一航廈B6候機室附近結合財團法人桃園市文化基金會及桃園市土地公文化館授權提供的素材，呈現桃園農村與土地公文化特色；第二航廈管制區中央區則以充滿台灣溫度的「旅行行李箱」為主題，展示大稻埕、農村、漁村及眷村等在地文化與特色商品，將機場化為展現台灣文化魅力的重要舞台。

桃園市文山國小直笛團今天受邀前往桃機演出，以悠揚笛聲為前往世界各地的旅客送行。記者黃仲明／攝影
桃園市文山國小直笛團今天受邀前往桃機演出，以悠揚笛聲為前往世界各地的旅客送行。記者黃仲明／攝影

桃園機場 音樂

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