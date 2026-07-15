COVID封鎖恐留後遺症？ 研究：4歲幼兒語言、執行功能表現下降

英國一項研究針對COVID-19封鎖疫情封鎖禁令前、中、後出生的4歲幼兒，進行語言及執行功能評估，發現這方面技能較弱。專家建議，一般建議照顧者多給予幼兒語言刺激，如多對話、親子共讀等，另外避免過早接觸3C產品。

國際期刊《兒童疾病檔案》發表這項研究，團隊收集英國205位在第一次COVID-19封鎖初期出生的兒童資料，針對在4歲時接受語言、動作、執行等功能評估。結果顯示，這些幼童的執行能力與語言表達能力低於疫情前的標準。

台大精神醫學部特聘兼任主治醫師丘彥南表示，研究只能探討幼兒語言、動作及執行功能的早期發展與疫情封鎖禁令期影響可能的關聯性，而無法直接推斷因果關係。例如，無法排除疫情期間及疫後數位科技網路蓬勃發展對家庭生態與人際社會互動的影響，或是可能因為樣本中有較多單純輕微注意力或語言表達發展有問題幼兒所致。

不過幼兒的執行功能是一種神經認知功能，為自我調節能力的一環，丘彥南說，包括調節專注力、決定優先處理的順序、排除與當下與面對的問題不相關的干擾或不適當的衝動行為而有效率地解決問題、彈性轉換想法與行為等的能力，與智能及各種學習經驗高度相關。

丘彥南指出，兒童語言能力發展與影響神經語言發展的先天（如遺傳）與後天（如腦傷、疾病及養育環境豐富度）因素皆相關。養育照顧者宜提供兒童適切營養、安全照護及正向教養，給予適足遊戲活動與人際社會互動溝通的環境。

耕莘醫院小兒科主任周彥廷表示，影響兒童語言表達發展的因素眾多，如環境刺激、家庭支持及教育等，一般建議照顧者多給予幼兒語言刺激，如多對話、親子共讀等，另外避免過早接觸3C。

至於如何提升兒童的執行能力及語言能力，周彥廷說，「執行能力」可經由明確給予孩子目標，並陪伴進行完成，期間孩子可能需要的幫助，如家長幫忙安排時間、圖像化、給予鼓勵、反覆練習，都可以幫助提升。另外團隊運動競技，經由合作完成任務，也可提升孩子執行功能。

「語言能力」的增進，首重環境刺激，周彥廷表示，需要有能讓孩子肯開口、無壓力，最好是感興趣說話的環境，近年提倡的親子共讀便是做法之一。有時讓孩子與其他孩子一同互動遊戲亦可增進其語言發展。

不過該研究雖有地區分布比例及社經地位的分層取樣平衡設計，但仍存在樣本選擇偏差。