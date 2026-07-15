快訊

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

波及業者家數暴增！食藥署曝1006家下游業者受影響 合計回收逾7600公噸

影／基隆市府爆弊議員、官員及廠商勾結涉綁圍標 謝國樑回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

COVID封鎖恐留後遺症？ 研究：4歲幼兒語言、執行功能表現下降

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
英國有研究發現COVID-19封鎖疫情封鎖禁令前、中、後出生的4歲幼兒，進行語言及執行功能評估，發現這方面技能較弱。專家建議，一般建議照顧者多給予幼兒語言刺激，如多對話、親子共讀等，另外避免過早接觸3C產品。記者劉學聖／攝影
英國有研究發現COVID-19封鎖疫情封鎖禁令前、中、後出生的4歲幼兒，進行語言及執行功能評估，發現這方面技能較弱。專家建議，一般建議照顧者多給予幼兒語言刺激，如多對話、親子共讀等，另外避免過早接觸3C產品。記者劉學聖／攝影

英國一項研究針對COVID-19封鎖疫情封鎖禁令前、中、後出生的4歲幼兒，進行語言及執行功能評估，發現這方面技能較弱。專家建議，一般建議照顧者多給予幼兒語言刺激，如多對話、親子共讀等，另外避免過早接觸3C產品。

國際期刊《兒童疾病檔案》發表這項研究，團隊收集英國205位在第一次COVID-19封鎖初期出生的兒童資料，針對在4歲時接受語言、動作、執行等功能評估。結果顯示，這些幼童的執行能力與語言表達能力低於疫情前的標準。

台大精神醫學部特聘兼任主治醫師丘彥南表示，研究只能探討幼兒語言、動作及執行功能的早期發展與疫情封鎖禁令期影響可能的關聯性，而無法直接推斷因果關係。例如，無法排除疫情期間及疫後數位科技網路蓬勃發展對家庭生態與人際社會互動的影響，或是可能因為樣本中有較多單純輕微注意力或語言表達發展有問題幼兒所致。

不過幼兒的執行功能是一種神經認知功能，為自我調節能力的一環，丘彥南說，包括調節專注力、決定優先處理的順序、排除與當下與面對的問題不相關的干擾或不適當的衝動行為而有效率地解決問題、彈性轉換想法與行為等的能力，與智能及各種學習經驗高度相關。

丘彥南指出，兒童語言能力發展與影響神經語言發展的先天（如遺傳）與後天（如腦傷、疾病及養育環境豐富度）因素皆相關。養育照顧者宜提供兒童適切營養、安全照護及正向教養，給予適足遊戲活動與人際社會互動溝通的環境。

耕莘醫院小兒科主任周彥廷表示，影響兒童語言表達發展的因素眾多，如環境刺激、家庭支持及教育等，一般建議照顧者多給予幼兒語言刺激，如多對話、親子共讀等，另外避免過早接觸3C。

至於如何提升兒童的執行能力及語言能力，周彥廷說，「執行能力」可經由明確給予孩子目標，並陪伴進行完成，期間孩子可能需要的幫助，如家長幫忙安排時間、圖像化、給予鼓勵、反覆練習，都可以幫助提升。另外團隊運動競技，經由合作完成任務，也可提升孩子執行功能。

「語言能力」的增進，首重環境刺激，周彥廷表示，需要有能讓孩子肯開口、無壓力，最好是感興趣說話的環境，近年提倡的親子共讀便是做法之一。有時讓孩子與其他孩子一同互動遊戲亦可增進其語言發展。

不過該研究雖有地區分布比例及社經地位的分層取樣平衡設計，但仍存在樣本選擇偏差。

COVID-19 疫情

延伸閱讀

成績忽高忽低不是不努力 東基醫師：可能是「安靜型ADHD」警訊

歐盟擬限制兒童滑社群 13歲以下須大人監督並限時

基隆不當對待幼兒案監視器部分影像異常 謝國樑：查真相向家長說明

歐盟擬限13歲以下接觸社群 須由成人監督限時使用

相關新聞

違法機車載客 Uber透露未收到罰單…公運處：依首次違規開罰

Uber公司在7月1日起於北市北投區試辦「機車載客體驗」，交通部與北市交通局認定違法，最高可處業者2500萬元、駕駛可罰20萬元。不過，Uber今表示，明確收到主管機關回應，但尚未收到正式罰單。公運處表示，目前接獲2件，是不同駕駛，確定將依照首次違規開罰。

明年度政府科技預算1768億元創新高 國科會：強化投入AI新十大建設

國科會今召開委員會議，通過明年度政府科技預算1768億元，數字創新高，國科會主委吳誠文表示，將強化投入「AI新十大建設」及「五大信賴產業」重點科技布局，，讓科技紅利普惠全民。

下班帶傘！1縣市大雨特報 下到晚上

中央氣象署下午16時55分針對宜蘭發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲。

和信、台大癌醫財報不佳 屬「賠錢醫院」…2院長籲調升癌症治療給付

衛福部健保署今天公布醫院財報，同時公布醫療收入短絀的「十大最賠錢醫院」，台大癌醫分院、和信醫院2家台北市癌症醫院雙雙入榜。對此，二家醫院院長均表示，癌症治療需投入較多專業人力，醫師問診時間較其他科別長，要購買各式治療儀器，也要設法留住專業人才，盼健保提升癌症治療相關給付，並將新藥、新治療方式納入給付範圍。

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

跟團出國旅行社多安排雙人房入住，單數報名的旅客往往為節省旅費，不少人都會選擇接受旅行社配房，和陌生同團旅客或領隊同住一間房，但長久以來因此產生的投訴與糾紛層出不窮。國內兩大旅行業者可樂旅遊、雄獅旅遊接連宣布，九月起短線團實施不配房制，聽聞消息，領隊大讚好，但單數旅客得多補差額房費，旅費恐大增近萬元。

僅17.2%國產⋯食藥署曝原料藥多仰賴大陸、印度 大醫院學名藥使用率低

衛福部食藥署於亞洲生技大會中揭露240億元國家藥物韌性整備計畫方向，藥品組組長林意筑說，國內原料藥自產比率僅17.2％，高度仰賴中國大陸及印度進口，且關鍵藥品清單藥品中，53.6%仰賴進口，對進口依賴仍高，將透過建立國家級藥品智慧物流儲備中心，整合庫存、生產至使用，並結合藥品韌性基金，鼓勵原料藥國產，目標是讓藥物在對的時間，以對的量送至病人手中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。