金門醫療新里程碑！完成首例腹主動脈瘤破裂重建手術 89歲翁成功續命

89歲李老先生今年5月中旬因劇烈腹痛至金門醫院就醫，電腦斷層檢查為腹主動脈瘤破裂，造成腹腔內大量出血，陷入出血性休克。為把握黃金救命時間，台北榮總支援金門醫院的心臟外科主治醫師郭景源與病人及家屬充分討論病情後，決定留在金門立即手術止血搶救生命，在許多單位努力下，完成金門首例腹主動脈瘤破裂重建手術，創下離島急重症醫療的新里程碑。

腹主動脈瘤一旦破裂，死亡率高達8至9成，若無法及時手術，約5成患者往往難以挽回生命。棘手的是，李老先生罹患免疫性血小板低下紫斑症（ITP），血小板僅約2萬/μL，較正常值16萬/μL以上，凝血功能極差，術中極易發生大量出血，手術的風險與挑戰倍增。

郭景源說，李老先生病情嚴重，雖然可透過空中後送至台灣本島，接受完整主動脈手術資源，但從金門空中轉送到台灣本島需要150分鐘，病人需承擔轉運期間病情惡化，甚至再次破裂風險。留在金門手術雖可立即止血搶救生命，但得面對克服離島醫療資源、血液供應及手術器材有限等挑戰，手術風險極高。經醫病共同決策，病人選擇在金門醫院進行緊急開腹的腹主動脈瘤置換手術。

金門醫院平時並未執行主動脈重建手術，金門醫院副院長陳義榮立即統籌協調開刀房人力與院內資源，後勤團隊全力支援，捐血中心緊急調度血小板，透過民航班機以最快速度運送至金門，提供手術最重要的後援。陳義榮說，還記得收治李老先生是在某周五下午就醫，一般主動脈破裂、腹主動脈瘤破裂病人都是轉送至台灣本島救治，但病人病情嚴重須立即治療。

腹主動脈瘤破裂手術由郭景源主刀，結合醫中計畫支援的林口長庚醫院外傷科主任謝奇勳、金門醫院胸腔外科主治醫師童紹軒，並由金門醫院麻醉科醫師陳力昕及北榮支援麻醉部醫師朱圻鈞共同負責麻醉與維持生命徵象。

郭景源說，術中考量病人腹主動脈血管尺寸為2公分，但金門醫院多為0.7公分的洗腎人工血管，臨機應變利用透析用3條人工血管，以手工剪開、縫製、重新裁切組裝，製作出符合病人需求的人工血管，順利完成主動脈重建，手術歷時6個多小時順利完成。術後李老先生在加護病房團隊細心照護下順利脫離呼吸器，病況穩定後轉回北榮持續復健，目前恢復情況良好。

手術中最關鍵的就是血品運輸問題，李老先生患有免疫性血小板低下紫斑症，手術時憂心出血問題，因此，特別由本島的捐血中心利用民航機送血，手術於下午5、6開始後，晚上7、8點飛機就到了，讓手術成功率可以上升，於手術過程輸血3000CC，已占全身總血液5000至6000CC，約一半左右，也輸血小板讓手術順利進行。

郭景源說，腹主動脈瘤破裂是與時間賽跑的疾病，每延誤一分鐘，都會增加病人死亡風險。李老先生治療過程，真正困難的，不只是完成這場手術，而是在空中後送與立即手術間，為病人做出最有利的決策。當醫療團隊決定留在金門立即手術時，代表所有人都須共同承擔責任，更希望把握每一分鐘的救命機會。看到病人順利康復、重新回到家人身邊，就是醫療團隊最大的成就感。

李老先生女兒說，爸爸在金門開刀，是爸爸自己決定的，其血小板低下已是慢性病，因此術前很擔心，如果沒有輸血，手術很困難，所幸，從台灣本島送血到金門，讓手術順利進行。李老先生說，感謝醫師，「病已經好了，現在很輕鬆」。女兒說，對家屬來說很奇蹟，爸爸到台北榮總復健前，原本無法站、不能走路，一度想死，經會診精神科且一直調養，目前鼻胃管、尿管都已拔除，爸爸也可以走路，真的很開心。

郭景源感謝李老先生及家屬信任，在面對空中轉診與原地手術兩種高風險選擇時，願意與醫療團隊共同承擔並做出關鍵決策。未來，北榮將持續攜手金門醫院深化合作，透過醫中計畫及IDS計畫，提升離島急重症醫療照護量能，讓更多病人在黃金時間獲得即時且高品質治療，讓距離不再成為生命救治的阻礙。

此次手術成功，充分展現衛福部推動「醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫（醫中計畫）」及「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」的成果。

台北榮總心臟血管中心自民國104年深耕金門醫療，長期支援急性心肌梗塞、葉克膜（ECMO）等急重症醫療，持續提升離島重症照護能力。此次手術不僅完成金門首例腹主動脈瘤破裂重建手術，更展現跨醫院、跨專科與跨職類團隊合作的重要性。

台北榮總副院長曾令民說，此次手術從急診、麻醉、手術室、加護病房、外科醫療團隊、捐血中心及行政後勤，每個環節缺一不可，共同守住病人生命，更象徵離島急重症醫療邁向新的里程碑。透過醫學中心與離島醫院持續深化合作，讓距離不再限制醫療品質，也讓更多離島民眾能在黃金時間獲得即時、完整且高品質醫療照護。

台北榮總支援金門醫院的心臟外科主治醫師郭景源說，術中考量病人腹主動脈血管尺寸為2公分，但金門醫院多為0.7公分的洗腎人工血管（右手的較細血管），臨機應變利用透析用3個人工血管，以手工剪開、縫製、重新裁切組裝，製作出符合病人需求的人工血管（左手的較粗血管），順利完成主動脈重建。記者沈能元／攝影