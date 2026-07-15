未來一週偏熱 18日前大台北防午後大雨

氣象署表示，未來一週偏西南風，各地高溫約33至35度，南部易有不定時降雨。此外，大台北及西半部山區以午後雷陣雨為主，18日前防大雨，19日起大雨範圍縮減為西半部山區。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週大致偏西南風影響，南部有不定時短暫陣雨或雷雨，18日前的清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他各地以午後雷陣雨為主。

黃恩鴻指出，18日前水氣相對較多，午後雷陣雨範圍較廣，其中大台北、西半部山區留意局部大雨；19日起至22日隨著太平洋高壓逐漸增強，水氣漸減，但西半部山區仍有局部大雨。

氣溫方面，黃恩鴻提到，未來一週偏熱，各地高溫約攝氏33至35度，17日之前花東縱谷仍有焚風發生；大台北、中南部近山區及花東縱谷等地區在17日之前仍要留意局部36度以上高溫。

黃恩鴻提醒，17日前適逢年度大潮，嘉義至屏東、基隆、新北、宜蘭至台東沿海地區在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域須注意排水不易及局部淹水現象。