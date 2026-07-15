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違法機車載客 Uber透露未收到罰單…公運處：依首次違規開罰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
Uber公司在7月1日起於北市北投區試辦「機車載客體驗」，交通部與北市交通局認定違法，最高可處業者2500萬元、駕駛可罰20萬元。示意圖／聯合報系資料照
Uber公司在7月1日起於北市北投區試辦「機車載客體驗」，交通部與北市交通局認定違法，最高可處業者2500萬元、駕駛可罰20萬元。示意圖／聯合報系資料照

Uber公司在7月1日起於北市北投區試辦「機車載客體驗」，交通部與北市交通局認定違法，最高可處業者2500萬元、駕駛可罰20萬元。不過，Uber今表示，明確收到主管機關回應，但尚未收到正式罰單。公運處表示，目前接獲2件，是不同駕駛，確定將依照首次違規開罰。

公共運輸處一般運輸科科長何毓婷說，已請Uber到市府說明，陳述當時推出計畫的緣由，Uber陳述只是增加服務部分，但公運處也有表達目前法規面就是沒有開放，屬於違法行為，因此將要開罰。

何毓婷說，後續將依違反公路法違規經營計程車客運服務業，分別處優行福爾摩沙公司首次違規新台幣50萬元、Uber平台業者10萬元罰鍰。針對司機部分，違規載客駕駛10萬元罰鍰，並吊扣營業車牌照及駕駛執照4個月。

她說，最快會要求Uber禮拜五前說明，會依照當天回復狀況作出處分。後續依法裁處，並要求即刻停止招募駕駛及提供與使用Uber平台純電機車載客服務及相關派遣功能，並停止招募駕駛、下架平台相關內容，絕不容許違法載客行為繼續發生。

公運處補充，現行制度下，相關營運尚未建立完整保險及責任機制，一旦發生交通事故，將衍生保險理賠、事故責任及乘客權益保障等重大爭議，市府絕不容許民眾安全暴露於法令未完備及保障不足的風險之中。

Uber 交通部 機車

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