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明年度政府科技預算1768億元創新高 國科會：強化投入AI新十大建設

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委吳誠文。記者黃義書／攝影
國科會主委吳誠文。記者黃義書／攝影

國科會今召開委員會議，通過明年度政府科技預算1768億元，數字創新高，國科會主委吳誠文表示，將強化投入「AI新十大建設」及「五大信賴產業」重點科技布局，，讓科技紅利普惠全民。

吳誠文表示，台灣近年在半導體與AI領域的深厚累積，不僅是驅動經濟成長的引擎，更是強化國際競爭力的關鍵。台灣應持續發揮半導體與頂尖科技優勢，投入高效能運算、量子運算、智慧機器人、矽光子與主權AI等前瞻技術，並全面強化我國自主研發量能，將AI科技轉化為實質生活應用，進一步推展百工百業經濟蓬勃成長。

本次委員會議審議同意116年度科技預算1768億元，後續將提報行政院。吳誠文表示，政府將強化投入前述前瞻科技項目、偕同部會積極落實推動「AI新十大建設」及「五大信賴產業」，鞏固支撐國家長遠發展的科技實力。與各界攜手實現全民智慧生活圈，達成我國成為「人工智慧之島」之願景。

會中國科會另提報「優良科技計畫評選流程暨推薦事蹟說明」，並公開表揚優良科技計畫推動楷模；經濟部提報「導入科技提升中小企業競爭力」，聚焦數位轉型、淨零碳排、新創生態與社會議題應用四大面向。

經濟部中小及新創企業署表示，未來將透過「單點突破」轉向「生態系聚落」之新型態治理體系，擴大微型企業協助，落實城鄉科技平權，用科技實質翻轉台灣百工百業，提升國家核心競爭力。

國科會 半導體 吳誠文

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