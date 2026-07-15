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和信、台大癌醫財報不佳 屬「賠錢醫院」…2院長籲調升癌症治療給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署今天公布醫院財報，同時公布醫療收入短絀的「十大最賠錢醫院」，台大癌醫分院、和信醫院2家台北市癌症醫院雙雙入榜。聯合報系資料照
衛福部健保署今天公布醫院財報，同時公布醫療收入短絀的「十大最賠錢醫院」，台大癌醫分院、和信醫院2家台北市癌症醫院雙雙入榜。聯合報系資料照

衛福部健保署今天公布醫院財報，同時公布醫療收入短絀的「十大最賠錢醫院」，台大癌醫分院、和信醫院2家台北市癌症醫院雙雙入榜。對此，二家醫院院長均表示，癌症治療需投入較多專業人力，醫師問診時間較其他科別長，要購買各式治療儀器，也要設法留住專業人才，盼健保提升癌症治療相關給付，並將新藥、新治療方式納入給付範圍。

台大癌醫分院院長吳耀銘指出，113年度受物價調整、人員薪資調升等影響，導致業內收入短絀，但加上業外收入後整體仍有盈餘，可支應醫師績效獎金，及教學、研究發展所需經費，114年隨健保實施個別醫院總額新制，調升點值並將門診化、放療等納入保障項目，營收情況已大幅改善，不過，醫療人力短缺，民眾癌症治療需求仍高，院方仍花費許多資源與精神盼留住人才。

和信醫院院長褚乃銘說，部分科別病人簡單問診、開藥後即可讓病人離去，醫師診治癌症病人時，需花許多時間向病人解釋病情，告知治療選項，說明哪些項目需自費、哪些可由健保給付等，與病人共同決策，所花時間較長，健保給付的診察費額度卻相同，在相同時間內所看的病人較少，門診給付收入一定較差。

和信醫院以癌症病人為中心，在醫院軟硬體設計上均有許多投入。褚乃銘說，院方考量癌症病人抵抗力較差，對院內感染控制、空間安排等特別規畫，這卻無法向病人或健保收費，此外，導入各科醫師及各職類醫事人員，提供病人共病照顧、心理諮商、營養諮詢等資源，也是一大支出，加上癌症藥品本就昂貴，院方統計，醫務總支出中，光是藥材與人力成本就占89%。

吳耀銘指出，靠醫療本業創造盈餘有其困難，在各家醫院皆同，癌症醫院需投資各式重症治療醫材，健保給付卻無法反應院方投入，才會導致醫療本業收支短絀，將設法讓業內收支平衡，而醫院經營雖不以提高營收為目標，仍希望健保提高癌症治療相關給付，協助醫院加入癌症新藥、新治療技術與精準醫療導入，提供病人更優質、安全且永續的醫療服務。

褚乃銘說，和信醫院經營目標仍以病人福祉為優先考量，近期將導入單孔機械手臂醫材，並持續定期派員出國研習最新治療技術，這些都是不可節省的花費，即便這可能讓虧本更嚴重，也必須支出，癌症仍為國人第一大死因，盼與政府合作討論如何改善健保給付，包括門診、治療等面向，設法讓病人得到最合理的治療，同時讓醫院不至過於虧損。

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