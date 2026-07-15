獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

跟團出國旅行社多安排雙人房入住，單數報名的旅客往往為節省旅費，不少人都會選擇接受旅行社配房，和陌生同團旅客或領隊同住一間房，但長久以來因此產生的投訴與糾紛層出不窮。國內兩大旅行業者可樂旅遊、雄獅旅遊接連宣布，九月起短線團實施不配房制，聽聞消息，領隊大讚好，但單數旅客得多補差額房費，旅費恐大增近萬元。

國內大型旅行社可樂旅遊宣布，9月1日後出發的日本、韓國及東南亞團體行程，旅客若因單數報名無法安排雙人同房，將收單人房差額，不再安排與領隊或其他旅客配房。已完成報名旅客維持原配房方式，不加收單人房差。

據了解，配房制度行之有年，除了旅行社能節省領隊房費成本，也能幫單數報名旅客壓低旅費。因此除旅客自願補房費差價，旅行社多會協助配房。但兩名陌生人生活習慣不同，難免發生摩擦，領隊早出晚歸也常與同住旅客發生糾紛。

韓國線領隊Sunny聽聞消息直呼「超好的」，對各大旅行社跟進樂見其成。Sunny分享，配房制讓領隊帶隊整天回到飯店，仍要照顧同房旅客情緒，無法好好休息。曾有領隊直言「現在是下班時間」而遭同房客人客訴。

Sunny表示，先前曾發生隨身鉅款疑似遭同房旅客竊取，賠了好幾萬元。更有領隊與長輩同住，隔天早上發現長輩過世，而遭家屬提告失職。

為照顧領隊權益，旅行業龍頭雄獅旅遊也宣布，短程線團體9月起領隊也不再與旅客配房，以確保領隊在出團期間擁有充足的休息與專業準備空間，未來單人報名旅客若因無法配房需安排單人入助，將依規定酌收單人房差。雄獅強調，長程線團體亦同步進行規劃。

東南旅遊也表示，公司為保障旅客住宿品質與隱私，日本、韓國線早已實施領隊不配房措施，長程線部分，也在研擬相關配套措施。先從短線試辦就是怕改革恐怕嚴重衝擊旅客，Sunny表示，以韓國線5天來看，房費價差恐達6千至9千元。

鳳凰旅遊總經理卞傑民直言「旅客參團就是希望能享受團體優惠」，擔心不配房恐對獨自報名的旅客造成預算上的負擔，尤其是長程線部分，以歐洲長天數為例，單數旅客恐需補5萬以上。卞傑民強調，希望保留旅客選擇權利，暫無跟進計畫，但會密切注意市場反應。