快訊

美到像AI！日本正妹主播「超貼身洋裝」私照瘋傳 34歲真實狀態網全看傻

中職／違反球隊生活紀律屢未改善 龍隊20歲投手何宗旂任意引退

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
國內大型旅行業者可樂旅遊宣布，9月起短線優先試辦不配房。圖／可樂旅遊提供
國內大型旅行業者可樂旅遊宣布，9月起短線優先試辦不配房。圖／可樂旅遊提供

跟團出國旅行社多安排雙人房入住，單數報名的旅客往往為節省旅費，不少人都會選擇接受旅行社配房，和陌生同團旅客或領隊同住一間房，但長久以來因此產生的投訴與糾紛層出不窮。國內兩大旅行業者可樂旅遊、雄獅旅遊接連宣布，九月起短線團實施不配房制，聽聞消息，領隊大讚好，但單數旅客得多補差額房費，旅費恐大增近萬元。

國內大型旅行社可樂旅遊宣布，9月1日後出發的日本、韓國及東南亞團體行程，旅客若因單數報名無法安排雙人同房，將收單人房差額，不再安排與領隊或其他旅客配房。已完成報名旅客維持原配房方式，不加收單人房差。

據了解，配房制度行之有年，除了旅行社能節省領隊房費成本，也能幫單數報名旅客壓低旅費。因此除旅客自願補房費差價，旅行社多會協助配房。但兩名陌生人生活習慣不同，難免發生摩擦，領隊早出晚歸也常與同住旅客發生糾紛。

韓國線領隊Sunny聽聞消息直呼「超好的」，對各大旅行社跟進樂見其成。Sunny分享，配房制讓領隊帶隊整天回到飯店，仍要照顧同房旅客情緒，無法好好休息。曾有領隊直言「現在是下班時間」而遭同房客人客訴。

Sunny表示，先前曾發生隨身鉅款疑似遭同房旅客竊取，賠了好幾萬元。更有領隊與長輩同住，隔天早上發現長輩過世，而遭家屬提告失職。

為照顧領隊權益，旅行業龍頭雄獅旅遊也宣布，短程線團體9月起領隊也不再與旅客配房，以確保領隊在出團期間擁有充足的休息與專業準備空間，未來單人報名旅客若因無法配房需安排單人入助，將依規定酌收單人房差。雄獅強調，長程線團體亦同步進行規劃。

東南旅遊也表示，公司為保障旅客住宿品質與隱私，日本、韓國線早已實施領隊不配房措施，長程線部分，也在研擬相關配套措施。先從短線試辦就是怕改革恐怕嚴重衝擊旅客，Sunny表示，以韓國線5天來看，房費價差恐達6千至9千元。

鳳凰旅遊總經理卞傑民直言「旅客參團就是希望能享受團體優惠」，擔心不配房恐對獨自報名的旅客造成預算上的負擔，尤其是長程線部分，以歐洲長天數為例，單數旅客恐需補5萬以上。卞傑民強調，希望保留旅客選擇權利，暫無跟進計畫，但會密切注意市場反應。

旅行社

延伸閱讀

根本全能管家！他跟團享受領隊「神級服務」：無腦出國免修行

高鐵假期暑假優惠開跑 指定車次最低「車票＋住宿」2990元起

分科測驗延期打亂出國計畫 考生家庭哀號：3人花近2萬改機票

赴中體驗無人車、無人機…老外瘋科技遊 要價9000美元仍夯

相關新聞

蘋果農藥日本下修台灣放寬至6倍 消基會籲衛福部完整公開科學依據

衛生福利部食品藥物管理署日前公告《農藥殘留容許量標準》修正草案，將蘋果中農藥「芬普寧（Fenpropathrin）」農藥殘留標準由原本0.5ppm提高至3ppm，引發社會高度關注。消基會今天舉行記者會指出認為，事件的爭議核心並非「3ppm是否立即造成中毒」，而是「政府為何要將容許量大幅提高？」—提高至6倍的科學理由何在？是否已有充分醫學、毒理學及暴露評估支持？呼籲衛福部應完整公開科學依據。

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

跟團出國旅行社多安排雙人房入住，單數報名的旅客往往為節省旅費，不少人都會選擇接受旅行社配房，和陌生同團旅客或領隊同住一間房，但長久以來因此產生的投訴與糾紛層出不窮。國內兩大旅行業者可樂旅遊、雄獅旅遊接連宣布，九月起短線團實施不配房制，聽聞消息，領隊大讚好，但單數旅客得多補差額房費，旅費恐大增近萬元。

海廢壓境！金門半年清運135公噸垃圾 巡查海岸1226公里

金門四面環海，近年卻面臨海漂垃圾與人為廢棄物持續堆積的壓力。金門縣政府今天召開115年度「向海致敬－海岸清潔維護計畫」工作小組第一次會議，盤點上半年海岸維護成果。統計今年1至6月，全縣已巡查海岸1428次，巡查及清理長度達1226.6公里，共清除海廢垃圾135.3公噸，持續透過跨機關合作維護海岸環境。

醫院財報公布⋯4分之1醫院虧損 專家嘆結構失衡：救愈多人、虧損愈多

衛福部健保署今天公布醫院財報，高達25.8%醫院財務虧損，有獲利的醫院也多來自非醫療本業收益。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，這反映出台灣醫療體系長期存在的結構性失衡。肩負救人使命的醫療本業無法獲得合理利潤，醫院不得不仰賴股利、停車場及美食街等業外收入「貼補醫療」，若遇景氣循環、股市波動，醫院財務韌性勢必面臨嚴峻考驗。

不只防中暑！黃軒醫師示警「夏季4病毒」來勢洶洶 重症警訊快就醫

炎炎夏日到來，你以為只要做好防曬、防中暑就夠了嗎？黃軒醫師在臉書提醒，今年夏季真正需要提高警覺的，不只是單一流感病毒，而是多種感染同時活躍，呼籲大眾千萬不要以為一切都只是感冒。他特別指出遇到孩子突然嗜睡、手腳抽動，長輩感冒後愈來愈喘，或是旅遊回來高燒、全身痠痛，都千萬別急著當成普通感冒。

明年度政府科技預算1768億元創新高 國科會：強化投入AI新十大建設

國科會今召開委員會議，通過明年度政府科技預算1768億元，數字創新高，國科會主委吳誠文表示，將強化投入「AI新十大建設」及「五大信賴產業」重點科技布局，，讓科技紅利普惠全民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。