互動解題玩COSPLAY 新竹長和宮特展讓民眾化身神鬼境界

新竹長和宮附屬金長和媽祖水仙文物館年度特展「形神之際—道壇彩繪與儀式圖像」，18日上午10時在文物館舉行開幕式。本次展覽由輔仁大學宗教系助理教授張家珩策畫，聚焦竹苗地區具代表性的道壇畫作，以及齋醮科儀中常見的「陽事」與「陰事」為主軸，帶領民眾走一趟「上窮碧落、下探黃泉」的視覺旅程。

長和宮主委楊金土表示，文物館歷年特展多由館藏延伸並結合借展文物深化主題，此次特別感謝新竹捷應壇林雲洲、靈妙壇陳大玄、靈玄壇藍文豪三位道長，慷慨捐贈或出借珍藏道壇彩畫與法器，讓展覽內容更加豐富。

策展人張家珩指出，道壇彩畫過去多年在他的田野調查與紀錄鏡頭中，始終只是儀式空間裡的配角，直到長期觀察後，才逐漸注意到這些色彩鮮麗、圖像規則嚴謹的彩畫背後所承載的文化訊息，因而興起重新詮釋其宗教圖像與藝術價值的念頭。

展覽也特別呈現新竹地區在地畫師、道士的作品，包括何信嚴、陳丁鳳、鍾金枝等三人畫作，以及館藏林金鍊法師為長和宮所繪的鎮宅平安符、符籙、符板與大符等儀式圖像，題材稀有且具地方特色。展區可見三清圖、十王圖、闕圖與各式符籙、符板等道教文物。

其中「陰間審判與超度想像」展區，以竹東知名佛畫師何信嚴（1903-1974）的十王圖為核心，描繪十殿地獄場景，呈現善惡報應與超度觀念，依序刻畫亡魂自命終茫然回望故鄉，歷經受審、懺悔到輪迴轉生的完整過程，構圖巧思、敘事細膩，兼具勸世意涵。

值得一提的是，文物館樓下即為長和宮禮斗殿與太歲殿，民眾參觀展覽後可實地走入道壇，相互對照理解彩繪與儀式如何互相運作，感受台灣民間信仰深厚的文化底蘊與藝術美感。

此外，喜愛繪畫的張家珩也親自臨摹展品元素，設計互動體驗區，讓民眾能「COSPLAY」天上地下的神鬼境界，展前特別開放互動解題、拍照打卡，增添趣味性。

新竹長和宮附屬金長和媽祖水仙文物館年度特展「形神之際—道壇彩繪與儀式圖像」將展出竹苗地區具代表性的道壇畫作。圖／主辦單位提供

新竹長和宮附屬金長和媽祖水仙文物館年度特展「形神之際—道壇彩繪與儀式圖像」將展出竹苗地區具代表性的道壇畫作。圖／主辦單位提供