小腿傷口潰爛逾20年恐截肢 大林慈院跨科治癒

1名5旬女子20多年前車禍致左小腿開放性骨折，經手術治療，傷口仍無法癒合，一度面臨截肢風險。經大林慈濟醫院跨科找出感染根源到組織重建並修復傷口，助重拾正常生活。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿，患者初診時小腿有一處深及見骨的慢性傷口，經評估懷疑傷口深處可能伴隨骨骼感染，進一步X光檢查，發現骨折處雖已癒合，但骨髓內仍殘留當年為抗感染置入的「骨水泥球」，已成為細菌滋生溫床，導致慢性骨髓炎，嚴重時恐須截肢。

大林慈濟醫院表示，為保住患者肢體，先由骨科醫師採用關節鏡及微創器械，徹底清除感染組織與骨內殘留異物，後續由整形外科醫師進行植皮手術，修復軟組織缺損，並會同病理科、胸腔內科醫師協助治療，提高治療成功率。

院方表示，經過1個多月住院治療及後續追蹤，患者原本深及見骨的傷口逐漸癒合，長年的困擾終於獲得改善。患者回診時，看著傷口日益康復，頻頻感謝醫療團隊細心照護。

負責手術的骨科醫師黃俊錫表示，此類慢性骨髓炎患者往往需骨科、整形外科、病理科等多科合作治療，才能徹底根除問題。這次透過跨域整合照護，讓患者得以擺脫20多年的疼痛陰霾，重燃對健康與生活的新希望。