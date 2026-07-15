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不只防中暑！黃軒醫師示警「夏季4病毒」來勢洶洶 重症警訊快就醫

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師提醒，今年夏季真正需要提高警覺的，不只是單一流感病毒，而是多種感染同時活躍，呼籲大眾千萬不要以為一切都只是感冒。 示意圖／ingimage
黃軒醫師提醒，今年夏季真正需要提高警覺的，不只是單一流感病毒，而是多種感染同時活躍，呼籲大眾千萬不要以為一切都只是感冒。 示意圖／ingimage

炎炎夏日到來，你以為只要做好防曬、防中暑就夠了嗎？黃軒醫師在臉書提醒，今年夏季真正需要提高警覺的，不只是單一流感病毒，而是多種感染同時活躍，呼籲大眾千萬不要以為一切都只是感冒。他特別指出遇到孩子突然嗜睡、手腳抽動，長輩感冒後愈來愈喘，或是旅遊回來高燒、全身痠痛，都千萬別急著當成普通感冒。

第一種、腸病毒

最怕錯過孩子的重症警訊。黃軒表示，腸病毒常見於幼兒園、托嬰中心及家庭群聚，少數可能快速惡化。若幼兒出現明顯嗜睡、精神不佳、意識不清、持續嘔吐、睡覺時突然驚嚇或肌肉抽動、呼吸急促、心跳異常加快，都可能是重症前兆。疾病管制署於2026年7月仍通報新增腸病毒感染併發重症病例，家長必須持續注意。

第二種、新冠病毒

它沒有消失，只是不再每天上新聞。疾管署於2026年6月30日指出，國內外新冠疫情均呈上升趨勢，高齡者、慢性病患者、孕婦及免疫功能低下者若感冒後出現喘、胸痛、意識改變或血氧下降，絕不能只靠退燒藥硬撐。

第三種、日本腦炎病毒

台灣目前正值日本腦炎流行高峰期，疾管署於2026年7月14日公布新增3例確定病例，今年累計5例，雖然低於近年同期，但病例仍持續散發。黃軒提醒，尤其居住或活動地點鄰近水稻田、豬舍及鴿舍者，應加強防蚊，因為少數人可能出現高燒、劇烈頭痛、意識混亂、抽搐、肢體無力甚至昏迷，且該病無專一性抗病毒藥物，家中幼童應依時程接種疫苗。

第四種、登革熱

暑假旅遊、境外移入、颱風豪雨及雨後積水都可能增加傳播風險。若突然高燒，伴隨眼窩痛、劇烈頭痛、肌肉關節痛、噁心或皮疹，應主動告知近期旅遊史。尤其在發燒逐漸下降後，如果反而出現腹痛、持續嘔吐、嗜睡、呼吸困難或異常出血，可能是重症警示，必須立刻就醫。

面對來勢洶洶的病毒，黃軒醫師呼籲，夏天真正需要防範的不只有中暑，更危險的是我們以為「睡一覺就會好」，卻忽略了身體正在發出的重症警訊。

夏季防病毒，請記住五件事：

1 勤洗手，尤其吃東西前及照顧幼兒後。

2 不共用餐具、水杯與毛巾。

3 密閉空間保持通風，生病時戴口罩。

4 雨後巡查花盆、水桶及排水槽，徹底清除積水。

5 出現呼吸困難、抽搐、意識異常或持續高燒，立即就醫。

中暑 腸病毒 感冒 登革熱 新冠肺炎 日本腦炎

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