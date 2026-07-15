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長庚股利腰斬、基隆長庚跌出前10名 管理人士揭關鍵原因

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
健保署今天將公布2024年醫療院所財報，2024年最賺錢醫院排行榜依舊由林口長庚拿下，已連續第9年蟬聯第一名。記者胡經周／攝影
健保署今天將公布2024年醫療院所財報，2024年最賺錢醫院排行榜依舊由林口長庚拿下，已連續第9年蟬聯第一名。記者胡經周／攝影

健保署今日公布最新醫院財務報表，長庚醫療體系獲利變化引發關注。其中，林口長庚醫院雖仍是全台最賺錢醫院，但整體結餘較前一年明顯縮水，基隆長庚更由前10名滑落至第18名。長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦表示，股利收入減少不能直接解讀為醫院經營惡化，醫療本業仍穩定持續增加收入。

根據健保署最新財務資料分析，長庚體系整體結餘減少，主因並非醫療本業惡化，而是股利收入下降所致。以林口長庚為例，股利收入由前一年度約36.3億元降至18.4億元，減少了17.9億元，幾乎砍半。而基隆長庚排名下滑，從第10名跌至第18名，同樣與股利收入減少有關。

不少民眾擔心，若未來股票持續走跌、股利逐年縮水，是否會影響醫院經營，甚至讓部分院區無法繼續營運？游進邦說，股利收入確實可改善財務表現，但並非醫院存續的唯一命脈。真正決定一家醫院能否永續經營，仍是醫療本業是否穩定，如果本業維持穩定，即使業外收入減少，也未必代表經營陷入危機。

游進邦指出，大型醫療體系的收入主要可分為醫務收入及非醫務收入。前者來自門診、住院、手術及健保給付等醫療服務，後者則包括股利、利息、租金及投資收益等。長庚醫療體系因長期持有相關企業股票，每年股利收入占整體結餘比重相對較高，因此企業獲利及配息變化，也會直接反映在醫院財報上。

「林口長庚的本業跟前1年相比，還多了二億多元，整體結餘小幅上漲。」游進邦強調，結餘增加是因為113年的健保點值，表現優於112年。至於基隆長庚，整個損益大概少了幾千萬，原因也是健保點值，因為113年台北業務組的點值是所有業務組裡最差的，0.91至0.93左右，而北區超過0.95，兩者差了將近0.5個百分點，所以影響到整個基隆的結餘數字。

游進邦認為，健保署自去年起全面推動「個別醫院總額制度」，台北業務組的品質大幅提升，如果明年再來看基隆長庚的表現，損益的部分應該會比今年好很多。另外，長庚醫療體系的經營績效與整體給付穩定度，也會有顯著成長。

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