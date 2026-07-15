海廢壓境！金門半年清運135公噸垃圾 巡查海岸1226公里

金門四面環海，近年卻面臨海漂垃圾與人為廢棄物持續堆積的壓力。金門縣政府今天召開115年度「向海致敬－海岸清潔維護計畫」工作小組第一次會議，盤點上半年海岸維護成果。統計今年1至6月，全縣已巡查海岸1428次，巡查及清理長度達1226.6公里，共清除海廢垃圾135.3公噸，持續透過跨機關合作維護海岸環境。

會議由縣府副秘書長李廣榮主持，環保局長楊建立及財政部國產署金馬辦事處、海巡署第九岸巡隊、金門國家公園管理處、水利署第八河川分署、縣府相關局處、金門區漁會、各鄉鎮公所及自來水廠等單位代表與會，針對各自轄管海岸清潔維護成果及執行情形進行檢討。

環保局表示，行政院已核定續推113年至116年「向海致敬－海岸清潔維護計畫」，以「清理、減量、去化、透明、教育」五大面向推動海岸治理，希望透過中央、地方及民間共同投入，降低海洋廢棄物對環境造成的衝擊。

環保局指出，金門縣「向海致敬－海岸清潔維護」工作小組自110年成立以來，已建立跨機關合作機制，目前每月固定巡查全縣80處海岸點位，一旦發現海岸髒亂，立即透過環境部「海岸清理資訊平台」及工作小組LINE群組通報，啟動清運作業，提高海岸清理效率。

縣府表示，除了公部門持續投入，海洋環境維護更需要全民共同參與，呼籲民眾從日常生活落實減塑、垃圾不落海及資源回收，並踴躍參與淨灘活動，以公私協力方式減少海洋廢棄物，共同守護金門珍貴的海洋環境與永續海岸。

金門縣政府於今天召開「向海致敬-海岸清潔維護計畫工作小組第一次會議」，期盼透過明確權責分工與中央地方資源整合，持續推動海廢清理，落實親海、愛海的永續發展目標。圖／ 金門縣政府提供