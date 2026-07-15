快訊

朋友都說是爽缺！她月薪6萬仍喊心累 網一看超羨慕：離職換我來

致癌油案政院稱「沒人要蓋牌」 蔣萬安轟：不只蓋牌、更是包庇無能

伊朗「不肯親吻戒指」！川普對伊朗開戰20周陷泥沼 軍事外交雙迷航

聽新聞
0:00 / 0:00

醫院財報公布⋯4分之1醫院虧損 專家嘆結構失衡：救愈多人、虧損愈多

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，全台逾4分之1醫院整體財務虧損，反映出台灣醫療體系長期存在的結構性失衡。聯合報系資料照
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，全台逾4分之1醫院整體財務虧損，反映出台灣醫療體系長期存在的結構性失衡。聯合報系資料照

衛福部健保署今天公布醫院財報，高達25.8%醫院財務虧損，有獲利的醫院也多來自非醫療本業收益。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，這反映出台灣醫療體系長期存在的結構性失衡。肩負救人使命的醫療本業無法獲得合理利潤，醫院不得不仰賴股利、停車場及美食街等業外收入「貼補醫療」，若遇景氣循環、股市波動，醫院財務韌性勢必面臨嚴峻考驗。

洪子仁指出，林口長庚醫院雖連續9年蟬聯整體結餘第一，但37.26億元結餘中，醫療本業僅4.44億元，其餘32億元皆來自業外利益，主要為母集團台塑股利，且當股利縮水時，整體結餘大幅減19億元，其餘多家醫院業外收入則仰賴「美食街、停車場副業養醫療正業」經營模式，且高達62家、約4分之1醫院已出現虧損，本業獲利逼近極限。

「醫院同時承擔物價及電價攀升、人才留用壓力、本業獲利遭壓縮三大剛性成本壓力。」洪子仁分析，醫療儀器、無菌空間及空調等，均為高耗能設施，且醫材藥品價格上漲，讓醫院營運成本大幅增加，而240家醫院整體人事費用支出增加81億元之多，多數僅用於補薪資落差、發放護理夜班津貼等，反應人力成本持續提升。

於此同時，健保點值長期折扣，洪子仁說，醫院即使承擔龐大財務壓力替醫護加薪，同仁對薪資提升的感受仍相當有限，而醫院本業的獲利空間卻已被壓縮至極限，形成「醫護、醫院、健保」三輸的困境，觀察虧損醫院多為癌症等重症醫院，及部分新設或擴建中醫院，新社醫院承擔硬體哲屆、人力招募陣痛期，重症醫院則需投入動輒數億元設備，及高度專業的多專科團隊等資源。

洪子仁表示，若健保無法反映醫療科技投入及醫護專業價值，恐導致「救人愈多、虧損愈多」的逆向淘汰情況，削弱醫院投入重症醫療意願，也會為及癌症與重症病人醫療權益，為解困境，政府應持續讓健保總額成長率維持5%以上，在未來5年內將醫療保健支出GDP占比提升至8%至9%合理水準，並透過公務預算撥補，確保點值穩定不低於0.95元。

針對重症與新醫療科技，洪子仁建議採獨立給付，包種、重症、罕病及引進高階醫療科技等支出，應建立獨立給付保障機制，或由公務預算支應，避免承擔國家重症照護責任的醫院，長期陷入財務困境，如此才能確保台灣醫療體系永續發展，醫護人員獲得應有尊嚴、合理回報。

洪子仁 健保 林口

延伸閱讀

「最賺錢醫院」林口長庚結餘少19億仍連9年霸榜 高醫岡山最虧錢

醫院財報揭曉 醫改會批健保署「只做半套」籲揭醫護薪資與離職率

2030年癌症死亡率要降3分之1 台大癌醫、和信卻雙虧損 健保署回應了

見證台灣健保30年！台中醫院前院長李孟智獲頒健保特殊貢獻獎

相關新聞

蘋果農藥日本下修台灣放寬至6倍 消基會籲衛福部完整公開科學依據

衛生福利部食品藥物管理署日前公告《農藥殘留容許量標準》修正草案，將蘋果中農藥「芬普寧（Fenpropathrin）」農藥殘留標準由原本0.5ppm提高至3ppm，引發社會高度關注。消基會今天舉行記者會指出認為，事件的爭議核心並非「3ppm是否立即造成中毒」，而是「政府為何要將容許量大幅提高？」—提高至6倍的科學理由何在？是否已有充分醫學、毒理學及暴露評估支持？呼籲衛福部應完整公開科學依據。

海廢壓境！金門半年清運135公噸垃圾 巡查海岸1226公里

金門四面環海，近年卻面臨海漂垃圾與人為廢棄物持續堆積的壓力。金門縣政府今天召開115年度「向海致敬－海岸清潔維護計畫」工作小組第一次會議，盤點上半年海岸維護成果。統計今年1至6月，全縣已巡查海岸1428次，巡查及清理長度達1226.6公里，共清除海廢垃圾135.3公噸，持續透過跨機關合作維護海岸環境。

醫院財報公布⋯4分之1醫院虧損 專家嘆結構失衡：救愈多人、虧損愈多

衛福部健保署今天公布醫院財報，高達25.8%醫院財務虧損，有獲利的醫院也多來自非醫療本業收益。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，這反映出台灣醫療體系長期存在的結構性失衡。肩負救人使命的醫療本業無法獲得合理利潤，醫院不得不仰賴股利、停車場及美食街等業外收入「貼補醫療」，若遇景氣循環、股市波動，醫院財務韌性勢必面臨嚴峻考驗。

長庚股利腰斬、基隆長庚跌出前10名 管理人士揭關鍵原因

健保署今日公布最新醫院財務報表，長庚醫療體系獲利變化引發關注。其中，林口長庚醫院雖仍是全台最賺錢醫院，但整體結餘較前一年明顯縮水，基隆長庚更由前10名滑落至第18名。長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦表示，股利收入減少不能直接解讀為醫院經營惡化，醫療本業仍穩定持續增加收入。

有起泡更乾淨？牙醫揭常見刷牙習慣超NG：時間才重要

一名牙醫在Threads發文，指出許多人為了追求好起泡的感覺，習慣在刷牙前將擠好牙膏的牙刷沾水，而這個看似平常的舉動，其實會稀釋掉牙膏內關鍵的「含氟濃度」，也讓泡沫提早出現。

停車10分鐘被收80元！新竹賣場停車費引熱議 市府回應了

新竹市經國路好博家、寶雅停車場收費引發熱議。有網友指停車10分鐘竟被收80元，質疑收費不合理並要求市府稽查，但也有不少網友認為停車場已公告消費可折抵停車費，質疑其未先了解規定。市府表示，私人停車場須依法登記並公告收費，若未登記即收費，將依法裁處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。