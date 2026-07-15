醫院財報公布⋯4分之1醫院虧損 專家嘆結構失衡：救愈多人、虧損愈多

衛福部健保署今天公布醫院財報，高達25.8%醫院財務虧損，有獲利的醫院也多來自非醫療本業收益。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，這反映出台灣醫療體系長期存在的結構性失衡。肩負救人使命的醫療本業無法獲得合理利潤，醫院不得不仰賴股利、停車場及美食街等業外收入「貼補醫療」，若遇景氣循環、股市波動，醫院財務韌性勢必面臨嚴峻考驗。

洪子仁指出，林口長庚醫院雖連續9年蟬聯整體結餘第一，但37.26億元結餘中，醫療本業僅4.44億元，其餘32億元皆來自業外利益，主要為母集團台塑股利，且當股利縮水時，整體結餘大幅減19億元，其餘多家醫院業外收入則仰賴「美食街、停車場副業養醫療正業」經營模式，且高達62家、約4分之1醫院已出現虧損，本業獲利逼近極限。

「醫院同時承擔物價及電價攀升、人才留用壓力、本業獲利遭壓縮三大剛性成本壓力。」洪子仁分析，醫療儀器、無菌空間及空調等，均為高耗能設施，且醫材藥品價格上漲，讓醫院營運成本大幅增加，而240家醫院整體人事費用支出增加81億元之多，多數僅用於補薪資落差、發放護理夜班津貼等，反應人力成本持續提升。

於此同時，健保點值長期折扣，洪子仁說，醫院即使承擔龐大財務壓力替醫護加薪，同仁對薪資提升的感受仍相當有限，而醫院本業的獲利空間卻已被壓縮至極限，形成「醫護、醫院、健保」三輸的困境，觀察虧損醫院多為癌症等重症醫院，及部分新設或擴建中醫院，新社醫院承擔硬體哲屆、人力招募陣痛期，重症醫院則需投入動輒數億元設備，及高度專業的多專科團隊等資源。

洪子仁表示，若健保無法反映醫療科技投入及醫護專業價值，恐導致「救人愈多、虧損愈多」的逆向淘汰情況，削弱醫院投入重症醫療意願，也會為及癌症與重症病人醫療權益，為解困境，政府應持續讓健保總額成長率維持5%以上，在未來5年內將醫療保健支出GDP占比提升至8%至9%合理水準，並透過公務預算撥補，確保點值穩定不低於0.95元。

針對重症與新醫療科技，洪子仁建議採獨立給付，包種、重症、罕病及引進高階醫療科技等支出，應建立獨立給付保障機制，或由公務預算支應，避免承擔國家重症照護責任的醫院，長期陷入財務困境，如此才能確保台灣醫療體系永續發展，醫護人員獲得應有尊嚴、合理回報。