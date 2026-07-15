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停車10分鐘被收80元！新竹賣場停車費引熱議 市府回應了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市經國路好博家、寶雅停車場收費引發熱議。有網友指停車10分鐘竟被收80元，質疑收費不合理並要求市府稽查。圖／取自新竹大小事
新竹市經國路好博家、寶雅停車場收費引發熱議。有網友指停車10分鐘竟被收80元，質疑收費不合理並要求市府稽查。圖／取自新竹大小事

新竹市經國路好博家、寶雅停車場收費引發熱議。有網友指停車10分鐘竟被收80元，質疑收費不合理並要求市府稽查，但也有不少網友認為停車場已公告消費可折抵停車費，質疑其未先了解規定。市府表示，私人停車場須依法登記並公告收費，若未登記即收費，將依法裁處。

有網友在臉書社團「新竹大小事」投訴，到經國路好博家、寶雅停車場停車約10分鐘，只是進店買東西，就被收取80元停車費，認為「不是什麼熱門地段，也沒有停幾個小時」，質疑為何沒有30分鐘內免費，痛批收費「像土匪」，並點名新竹市政府、新竹市警察局等機關要求依法查處。

原PO後續更指控，貼文發布後湧入大量匿名帳號留言，質疑是店家找來「網路水軍」帶風向，涉及網路霸凌、資訊操弄及協同操作，呼籲相關單位調查。

不過，多數網友並不認同原PO說法，紛紛留言：「停車場入口已公告收費方式，消費可折抵停車費」、「私人停車場本來就有權訂定收費標準」，也有人表示，若未達消費折抵門檻，自然須依規定付費。

另有不少網友認為，私人停車場主要提供消費者使用，因此以較高停車費避免非消費者占用車位，屬常見作法；若認為收費過高，可選擇停放路邊停車格或其他停車場，而非事後質疑店家收費。

留言區也出現不同聲音，有網友表示自己曾因消費金額不足，無法折抵停車費，結帳時同樣對停車費感到意外，認為收費雖有公告，但仍可能讓首次前往的消費者產生落差。

新竹市交通處表示，依「停車場法」規定，私人停車場如有對外收費行為，應設置明顯之收費公告，並依法請領停車場登記證，始得合法營業；未辦理登記逕行收費者，即屬違法經營，可依法處負責人新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰。該處停車場倘未依規定辦理，市府將依法裁處。

新竹 停車費

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