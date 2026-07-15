百萬中轉客擠爆台金航線 陳玉珍促居民保留機位提高至4成

金廈小三通旅運突破百萬人次，讓台金航線一位難求，引發金門居民返鄉、就醫及洽公權益受影響。立委陳玉珍昨日邀集陸委會、交通部航政司、民航局、航港局、金門縣政府及立榮、華信航空協商，針對台金機位保障、小三通加班船及旅客服務費等議題達成4項共識，盼改善離島交通困境。

會議決議，民航局須於一週內就兩項議題提出具體方案，包括研議將台金航線居民保留機位比例，由現行約3成提高至4成，以及建立金門居民優先候補機制。

另為提升小三通運輸彈性，會中決議朝「24＋4」航班常態化方向推動。未來臨時加班船由金門縣政府向航港局提出申請，航港局轉知民航局後，除涉及航安等不可抗力因素外，原則上20分鐘內完成准駁；若事先掌握大型活動旅運需求，如金廈長泳等，縣府最遲須於前一天提出申請，航港局則須於3小時內完成審查，相關措施將自7月20日起試辦至10月底，再視成效檢討。

此外，陳玉珍也要求金門縣政府一週內提出調整金門商港旅客服務費方案，建議由現行160元提高至460元，送航港局審議，並由航港局於一個月內報交通部核定；同時研議調高國際商港460元收費上限，逐步反映營運成本，提升旅客服務品質。

陳玉珍表示，大三通尚未恢復，小三通卻持續成長，大量旅客經金門往返兩岸，使台金航班更加吃緊，受影響最深的卻是金門居民。她強調，保障離島居民交通權益是政府責任，居民普遍反映返鄉機位難求，甚至質疑是否遭旅行社大量包位，因此要求檢討居民保障比例及優先候補制度。

立榮、華信航空則表示，今年1至6月北金航線金門居民搭乘比例已逾3成，中金、高金航線約2成5，認為目前居民搭乘權益未受明顯影響。金門縣政府也指出，目前每週五、日、一均保留逾50個機位，供居民因就醫、奔喪等緊急需求使用，實際使用率約4成。

陳玉珍認為，即使航空公司統計顯示居民使用率達3成以上，仍不足以回應地方長期反映的「買不到票」問題，因此要求民航局研議提高保障機位至4成。她也表示，若未來仍無法改善，不排除由縣府規劃包機，專供金門居民搭乘，以保障基本交通權益。