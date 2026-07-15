水位距溢流口僅剩1人高…花蓮萬里溪堰塞湖風險升 鳳林鎮百人待撤

花蓮萬里溪堰塞湖水位逐漸逼近溢流口，到中午為止，距離溢流口只剩1.76公尺。下游萬榮鄉公所已啟動強制撤離111名保全戶，其中12人安置在收容所；鳳林鎮公所也高度戒備，目前28位弱勢保全戶仍在收容中，待警戒升級後107人全數強制撤離。

林業署花蓮分署到中午的最新監測資料顯示，萬里溪堰塞湖水位高1084.24公尺、蓄水量為479.96萬噸，占推估最大庫容量510萬噸的94.1%；比對昨天影像，水位穩定上升，壩體整體結構穩定，未發現異常情形。

花蓮分署表示，昨天午後山區降雨減少，尚未達到紅色警戒水位，目前水位距壩頂溢流口僅剩1.76公尺，維持黃色警戒。

下游警戒區內的萬榮鄉2村共有111名保全戶，雖然是黃色警戒，因水位逼近溢流口，鄉公所決定啟動強制撤離，因多數尚未下班，到中午時實際收容12人。

鳳林鎮警戒區內保全戶102人，主要集中在林田山園區的森榮里，其中28名長輩從巴威颱風來襲前就已入住鎮上樂活會館的收容處所，到今天已是第6天，目前採白天回家處理雜務，傍晚要回收樂活會館的模式。

鎮公所表示，中央災害應變中心已成立，預計傍晚開會，若警戒升高為紅色警戒，就會啟動強制撤離，要求保全戶全數離開警戒區。

因應萬里溪堰塞湖風險升高，花蓮萬榮鄉公所啟動強制撤離，要求下游保全戶撤離警戒區。圖／萬榮鄉公所提供