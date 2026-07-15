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有起泡更乾淨？牙醫揭常見刷牙習慣超NG：時間才重要

聯合新聞網／ 綜合報導
牙醫建議刷牙不要特地沾水，避免潔牙時間過短。 示意圖／ingimage
牙醫建議刷牙不要特地沾水，避免潔牙時間過短。 示意圖／ingimage

一名牙醫Threads發文，指出許多人為了追求好起泡的感覺，習慣在刷牙前將擠好牙膏的牙刷沾水，而這個看似平常的舉動，其實會稀釋掉牙膏內關鍵的「含氟濃度」，也讓泡沫提早出現。當嘴裡滿是泡沫時，常會讓人產生「已經刷得差不多」的錯覺，進而提早結束刷牙。醫師建議乾刷即可，泡沫少沒關係，氟濃度夠、刷得夠久才重要。

關於刷牙方式，中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧也曾示警，牙齒不是有刷就好，很多人的錯誤方式甚至更容易引發蛀牙、牙周病等口腔疾病。世界衛生組織調查指出，全球約有35億人罹患口腔疾病，嚴重者不僅影響身心，更會增加失智症、心血管疾病的發生率。

其中，國人最常犯的錯誤就是像「刷馬桶」一樣左右用力拉動、狂嚕牙齒，這會嚴重傷害琺瑯質，導致牙齦萎縮且無法透過手術回春，更會造成牙縫變大及敏感性牙齒。正確的「貝氏刷牙法」應該是將刷毛與齒面呈45度到60度，涵蓋到牙齦，且應該要一顆一顆刷。刷的過程是讓刷毛在牙齒上下「輕輕震動」，而不是左右「用力」拉動，即使使用電動牙刷也是同樣的道理，別在震動過程中左右拉動。

在次數上，雖然標準是一天五次（睡前、三餐飯後、起床），但若時間有限，建議一天最少刷二次，且「睡前刷牙最重要」。因為睡眠時間長達7至8小時，若沒清乾淨，細菌將在口腔中大肆繁衍，大幅增加生病機率。

許多民眾習慣早上起床後立刻刷牙，並疑惑「吃完早餐還要再刷嗎？」。黃耀慧解答「要」，因為食物殘渣是細菌的主要來源。若想省時，他建議早上起床先不刷牙，只需「簡單漱口清除難聞口氣」，等到「吃完早餐後，刷一次牙就可以了」，建議將潔牙工作集中在飯後。

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