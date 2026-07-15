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醫院財報揭曉 醫改會批健保署「只做半套」籲揭醫護薪資與離職率

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫改會執行長林雅惠說，健保署公布醫院財報，應加註更多輔助醫療品質跟人力關鍵指標、人事成本等，如門住診比例、轉診率、輕症照護率，甚至是醫護離職率、留任率等，同時更新護病比資料等，以關注醫院有無改善醫療品質、醫護勞動環境及薪資。聯合報系資料照
醫改會執行長林雅惠說，健保署公布醫院財報，應加註更多輔助醫療品質跟人力關鍵指標、人事成本等，如門住診比例、轉診率、輕症照護率，甚至是醫護離職率、留任率等，同時更新護病比資料等，以關注醫院有無改善醫療品質、醫護勞動環境及薪資。聯合報系資料照

衛福部健保署今公布2024年240家醫療院所財報及醫療服務申報，林口長庚整體結餘37.26億元，雖較前一年56.31億元，衰退19.05億元，但仍蟬聯第一；中國醫藥大學附設醫院則11年蟬聯醫務最賺錢醫院，結餘17.80億元，但較前一年26.99億元，減少9.19億元。醫改會呼籲，健保署醫院財報應加入更多醫療品質跟人力關鍵指標等，關注醫院有無改善醫療品質、醫護勞動環境及薪資。

醫改會執行長林雅惠說，健保署今公布醫院財報比往年晚，可見資訊公開也比往年倒退，「這部分應給予譴責」，醫改會一直呼籲健保署不能光把醫院財報的天文數字直接上網，因為民眾看不懂、醫護沒感覺，而民眾、醫護期待的是政府應回應不同時期民眾所需的醫療權益，並說明這些數據對醫療體系影響。

「對於健保署公布狀況，非常的失望。」林雅惠說，健保署只做半套，因醫院財報是依循二代健保資訊透明公開原則，目的是強化民眾監督及參與，為落實社會問責非常重要的手段，但這項政策從2013年實施至今已滿13年，健保署雖透過視覺化網站做到資訊透明，但沒有扮演解讀者角色，應要主動產出具體分析跟政策解讀。

因此，健保署公布醫院財務的具體分析及改革，應朝五大方向進行。林雅惠說，首先須正視醫療自費市場，並蒐集相關資料及監控動向，自費收入占比是財報揭露非常重要的資訊之一，但目前缺乏相關資料，無法進行完善的解讀。

其次，健保署應解讀健保費用在不同地區、層級、公私立醫院等的流向，釐清是否有勞役不均情況，對於未來推動支付制度改革，或規畫區域醫療資源是非常重要的關鍵，讓認真的醫院、專業的醫護、困難的醫療項目得到合理的待遇。

第三，健保署應解讀特約機構品質表現，提供其他院所借鏡，並促進同儕共同學習。第四、升級視覺化網站，讓圖表更文白話，並加註背後政策的意義，且應加入更多輔助醫療品質跟人力關鍵指標、人事成本等，如門住診比例、轉診率、輕症照護率，甚至是醫護離職率、留任率等，同時更新護病比資料等，關注醫院有無改善醫療品質、醫護勞動環境及薪資。

最後、健保署應讓民眾了解中小型醫院的醫療品質，因有盈餘的中小型醫療機構不占少數，呼籲健保署應研議下修醫院財報公開領取健保費用的門檻，從目前額度2億元向下修正，以完善社會責任及社會公眾監督目的。

然而，但林雅惠說，從人事支出增加，無法看出勞動環境是不是真的有所改善，更無從得知到底改善了多少，因2024年是新冠疫情解封後的第一個完整年度，人力是不是真的有回流、薪資勞動環境是不是有提升，需要進一步分析，若僅公布人事費用支出，沒有辦法得知還有多少家血汗醫院及人力困境是不是獲得良好改善。

健保署 醫改會

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