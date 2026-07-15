快訊

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

20周年紀念款！iPhone 20傳採全玻璃、無開孔設計「工廠已準備就緒」

副教授秀AI展覽照網全歪樓！學霸正妹擁頂級外貌被肉搜 本人發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

菸害警示圖文擬放大至85% 立院初審支持加熱菸得比照規範

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛環委員會今逐條審查「菸害防制法」部分條文修正草案，立委王正旭（右2）提案，菸害警示圖文應放大至85%。記者廖靜清／攝影
衛環委員會今逐條審查「菸害防制法」部分條文修正草案，立委王正旭（右2）提案，菸害警示圖文應放大至85%。記者廖靜清／攝影

立法院今日審查「菸害防制法」部分條文修正草案，除了聚焦在加熱菸載具與必要組合元件納入管理外，朝野立委也針對菸品容器健康警示圖文面積展開討論。最終衛環委員會通過修正動議，支持將菸品及指定菸品必要組合元件外包裝的健康警示圖文面積，由現行不得低於50%，提高至85%，盼藉由更醒目的警示降低吸菸率。

提案立委王正旭表示，世界衛生組織長期指出，大幅且具衝擊性的健康警示圖文，是最具成本效益的菸害防制措施之一，能提高民眾對吸菸危害的認知，並增加戒菸意願。目前全球已有超過140個國家及地區實施菸品健康警示圖文制度，不少國家警示面積已達85%以上，包括澳洲、紐西蘭、泰國、香港及印度等，東帝汶甚至達92.5%，並採用寫實圖片以提升警示效果。

王正旭表示，台灣目前規定健康警示圖文僅占菸盒正反面50%，相較於國際已屬後段班，若提高至85%，將有助與國際標準接軌，也能讓吸菸者及年輕族群更清楚了解吸菸危害，降低菸品包裝行銷效果，達到保護國民健康目的。

立委陳菁徽指出，行政院早在菸害防制法修法初期版本中，曾提出健康警示圖文面積提高至85%的規劃，但後續修法過程又恢復為50%，應重新採納原先版本。衛福部回應，這次修法重點是在將指定菸品必要組合元件，也就是加熱菸菸草產品及其必要組件，納入與傳統紙菸相同的健康警示規範，至於健康警示圖文是否由50%提高至85%，尊重立法院審議結果。

委員會審查過程中，也有立委提醒，修法最主要目的仍是加速完成電子煙、毒駕及校園防制等社會高度關注議題，建議避免過度延伸討論，以免影響法案進度。不過，也有立委認為，加熱菸同樣屬於菸品，具有致癌風險，健康警示圖文面積提高至85%並非新增爭議，而是延續過去已有共識的政策方向，支持一併納入修正。

衛福部長石崇良表示，修法所稱的「指定菸品必要組合元件」，是指加熱菸產品經審查核定時，與加熱器具有對應關係的必要組件，未來其外包裝也須比照一般菸品，標示健康警示圖文，以避免消費者誤認危害較低。

最後，委員會針對王正旭提出的修正動議進行表決，在未有異議情況下通過，健康警示圖文面積由50%提高至85%的版本，將納入委員會初審條文，後續仍須送立法院院會完成三讀程序。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛福部 王正旭 立法院

延伸閱讀

預防毒駕 政府多箭齊發 外界憂包裹加熱菸管制 恐模糊焦點

能管法翻修 六版本闖關 聚焦用電大戶義務等三大攻防焦點

婦團籲人工生殖法 與代理孕母脫鉤

教育經費修法公聽會登場 教團籲明定中央地方責任、業者憂偏鄉午餐衝擊

相關新聞

「最賺錢醫院」林口長庚結餘少19億仍連9年霸榜 高醫岡山最虧錢

衛福部健保署今公布2024年240家醫療院所財報，林口長庚醫院結餘雖衰退19.05億，仍連續第九年成為全台「最賺錢醫院」；若僅統計「醫務收入」結餘，中國醫學大學附設醫院則連續十一年位居第一名。健保署同時也公布虧損前十大機構，高雄岡山醫院年虧損6.76億元，成為2024年虧損最多的醫院。

菸害警示圖文擬放大至85% 立院初審支持加熱菸得比照規範

立法院今日審查「菸害防制法」部分條文修正草案，除了聚焦在加熱菸載具與必要組合元件納入管理外，朝野立委也針對菸品容器健康警示圖文面積展開討論。最終衛環委員會通過修正動議，支持將菸品及指定菸品必要組合元件外包裝的健康警示圖文面積，由現行不得低於50%，提高至85%，盼藉由更醒目的警示降低吸菸率。

未考量病患權益？北榮1天颱風假完成95台手術 院長公開信澄清「病人第一」

最近因為颱風假爭議，讓本就緊繃的醫療現場更受矚目，有人質疑醫護未以病人利益為最大考量。但這質疑看在廿四小時運作不間斷，且每逢年節假日一定有人犧牲假期，無法與家人團聚的醫護人員眼中，難免不平。台北榮總院長陳威明即發出院內公開信，表示上周五雖颱風假，院內仍完成九十五台手術，強調不論平日假日、颱風疫情，北榮醫護隨時待命，病人第一，為院內打氣。

百萬中轉客擠爆台金航線 陳玉珍促居民保留機位提高至4成

金廈小三通旅運突破百萬人次，讓台金航線一位難求，引發金門居民返鄉、就醫及洽公權益受影響。立委陳玉珍昨日邀集陸委會、交通部航政司、民航局、航港局、金門縣政府及立榮、華信航空協商，針對台金機位保障、小三通加班船及旅客服務費等議題達成4項共識，盼改善離島交通困境。

水位距溢流口僅剩1人高…花蓮萬里溪堰塞湖風險升 鳳林鎮百人待撤

花蓮萬里溪堰塞湖水位逐漸逼近溢流口，到中午為止，距離溢流口只剩1.76公尺。下游萬榮鄉公所已啟動強制撤離111名保全戶，其中12人安置在收容所；鳳林鎮公所也高度戒備，目前28位弱勢保全戶仍在收容中，待警戒升級後107人全數強制撤離。

民團：六都新增2千億財源 應加強社宅、托育支出

「六都應該將新增財源優先投入社宅、托育與勞動政策！」民團15日召開記者會指出，地方選舉六都候選人都會爭相提出政策，但這3個領域最攸關市民生活，若無好的托育環境，恐影響勞動力，家庭收入下降則會影響居住品質。他們呼籲六都政府應興建更多社宅、公托設施。 興建社宅增加公設 台灣勞工陣線研究部主任洪敬舒表示，《財劃法》通過後，六都每年會增加1987億預算，但地方也要制定相應的發展政策，否則就是浪費預算。他強調，社宅、托育與勞動環環相扣，若沒有好的托育環境，恐造成家庭雙親的勞動力無法徹底解放，進而影響收入，居住品質就會下降，連帶影響就業。 「地方要持續堅持興辦社宅！」台灣社福總盟秘書長孫一信強調，社宅很難用租屋補助與包租代管替代，因為除了保障弱勢居住外，還有創造社會福利設施與公共空間的需求，如今「地方先行，中央住都中心隨後發展」的模式已經在租金、入住條件與抽籤等面相發生分歧，有必要進行盤點與整合。 設托育需求預判制度 孫一信指出，六都一年獲得財源跟政府8年百萬社宅的預算相當，六都候選人應提出具體發展社宅的目標，包括如何儲備社宅用地、多元取得、制度化提撥興辦財源與整合營運制度。托盟召集人王兆慶則說，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。