菸害警示圖文擬放大至85% 立院初審支持加熱菸得比照規範

立法院今日審查「菸害防制法」部分條文修正草案，除了聚焦在加熱菸載具與必要組合元件納入管理外，朝野立委也針對菸品容器健康警示圖文面積展開討論。最終衛環委員會通過修正動議，支持將菸品及指定菸品必要組合元件外包裝的健康警示圖文面積，由現行不得低於50%，提高至85%，盼藉由更醒目的警示降低吸菸率。

提案立委王正旭表示，世界衛生組織長期指出，大幅且具衝擊性的健康警示圖文，是最具成本效益的菸害防制措施之一，能提高民眾對吸菸危害的認知，並增加戒菸意願。目前全球已有超過140個國家及地區實施菸品健康警示圖文制度，不少國家警示面積已達85%以上，包括澳洲、紐西蘭、泰國、香港及印度等，東帝汶甚至達92.5%，並採用寫實圖片以提升警示效果。

王正旭表示，台灣目前規定健康警示圖文僅占菸盒正反面50%，相較於國際已屬後段班，若提高至85%，將有助與國際標準接軌，也能讓吸菸者及年輕族群更清楚了解吸菸危害，降低菸品包裝行銷效果，達到保護國民健康目的。

立委陳菁徽指出，行政院早在菸害防制法修法初期版本中，曾提出健康警示圖文面積提高至85%的規劃，但後續修法過程又恢復為50%，應重新採納原先版本。衛福部回應，這次修法重點是在將指定菸品必要組合元件，也就是加熱菸菸草產品及其必要組件，納入與傳統紙菸相同的健康警示規範，至於健康警示圖文是否由50%提高至85%，尊重立法院審議結果。

委員會審查過程中，也有立委提醒，修法最主要目的仍是加速完成電子煙、毒駕及校園防制等社會高度關注議題，建議避免過度延伸討論，以免影響法案進度。不過，也有立委認為，加熱菸同樣屬於菸品，具有致癌風險，健康警示圖文面積提高至85%並非新增爭議，而是延續過去已有共識的政策方向，支持一併納入修正。

衛福部長石崇良表示，修法所稱的「指定菸品必要組合元件」，是指加熱菸產品經審查核定時，與加熱器具有對應關係的必要組件，未來其外包裝也須比照一般菸品，標示健康警示圖文，以避免消費者誤認危害較低。

最後，委員會針對王正旭提出的修正動議進行表決，在未有異議情況下通過，健康警示圖文面積由50%提高至85%的版本，將納入委員會初審條文，後續仍須送立法院院會完成三讀程序。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康