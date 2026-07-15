快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

2030年癌症死亡率要降3分之1 台大癌醫、和信卻雙虧損 健保署回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
對於收治癌症病人的醫院虧損情形。健保署主秘劉林義說，哪些醫療項目應要調升，健保署會與相關醫學會討論，醫界若覺得任何項目不敷成本，可提成本分析表送專家會議討論，再送共擬會議決定。記者沈能元／攝影
對於收治癌症病人的醫院虧損情形。健保署主秘劉林義說，哪些醫療項目應要調升，健保署會與相關醫學會討論，醫界若覺得任何項目不敷成本，可提成本分析表送專家會議討論，再送共擬會議決定。記者沈能元／攝影

衛福部健保署今公布2024年各醫療院所財報，十大醫務短絀醫院名單中，台大癌醫與和信治癌醫院分別虧損3.63億元與1.85億元，醫界譏諷此現象根本是「治一個、虧一個」，賴清德總統「健康台灣」喊出2030年降低癌症標準化死亡率三分之一，將面臨挑戰；健保署回應，癌症為是健保極為重視的項目，已連續2年調高急重難症等給付。

健保署今公布最賺錢醫院也公布虧損最多醫院，依序為高醫岡山虧6.76億元、屏東榮總併屏榮龍泉分院短絀3.69億元、台大癌醫負3.63億元、義大醫院負3.22億元、台大新竹併台大生醫負3.09億元、大林慈濟醫院負2.83億元、基隆長庚醫院負1.96億元、和信治癌負1.85億元、大同醫院負1.49億元、慈濟醫院負1.35億元。

前十大虧損醫院中，有兩家屬於專門治療癌症的醫院，台大癌醫與和信治癌醫院。各界討論，兩家醫院是否因為無治療輕症患者的健保挹注，而導致虧損，面臨經營困境。

健保署主秘劉林義表示，健保署近年已積極調整急重難症的健保給付金額，若各醫療院所認為醫療項目需要調升，可提出與健保署討論，特別是不敷成本的項目，可提成本分析送至專家委員會中，研議是否要做調整。

劉林義說，從2025年起，健保署已挹注42億元調升急診、加護病房及住院護理費相關支付標準，今年4月再調高兒科急重症支付，包含兒科加護病房及一般住院診察費加成、提升小兒外科重大手術及調高小兒精神科日間住院治療等支付，共挹注2.3億元，6月持續調升兒科、產科、神外、整外及精神科等重症處置，共挹注32億元。

未來將持續研議調整護理費、醫師診察費等人力投入為主之診療項目，反映其專業付出。

健保署 台大癌醫 癌症

延伸閱讀

見證台灣健保30年！台中醫院前院長李孟智獲頒健保特殊貢獻獎

嘉義民雄雙福醫院落成啟用 增設45病床可眺望開闊山景

颱風假與醫療並不衝突

未考量病患權益？北榮1天颱風假完成95台手術 院長公開信澄清「病人第一」

相關新聞

花蓮萬里溪堰塞湖快滿了！水位離溢流口僅1.79公尺 萬榮鄉保全戶急撤

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續上升，監測到今天上午10時，蓄水量將近庫容量93%，距離溢流口僅1.79公尺。下游萬榮鄉、鳳林鎮保全戶共209人，雖然仍維持黃色警戒，萬里鄉公所已決定先撤離，鳳林部分弱勢戶仍在收容所，若警戒提升將全數撤離。

未考量病患權益？北榮1天颱風假完成95台手術 院長公開信澄清「病人第一」

最近因為颱風假爭議，讓本就緊繃的醫療現場更受矚目，有人質疑醫護未以病人利益為最大考量。但這質疑看在廿四小時運作不間斷，且每逢年節假日一定有人犧牲假期，無法與家人團聚的醫護人員眼中，難免不平。台北榮總院長陳威明即發出院內公開信，表示上周五雖颱風假，院內仍完成九十五台手術，強調不論平日假日、颱風疫情，北榮醫護隨時待命，病人第一，為院內打氣。

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

現在人的生活基本離不開手機，而台灣人十分喜愛的蘋果（Apple）iPhone，因為電池容量有限，很容易讓人外出時感到「電量焦慮」。但其實，透過調整部分iPhone的設定，就能有效延長續航力。

海神颱風只活24小時！平均每年1至2個短命颱 氣象署指它生命期僅12小時

海神颱風生命期只有短短24小時。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，海神颱風13日上午8時形成，昨天上午8時就減弱為熱帶性低氣壓，不過統計上也不算罕見。

「最賺錢醫院」林口長庚結餘少19億仍連9年霸榜 高醫岡山最虧錢

衛福部健保署今公布2024年240家醫療院所財報，林口長庚醫院結餘雖衰退19.05億，仍連續第九年成為全台「最賺錢醫院」；若僅統計「醫務收入」結餘，中國醫學大學附設醫院則連續十一年位居第一名。健保署同時也公布虧損前十大機構，高雄岡山醫院年虧損6.76億元，成為2024年虧損最多的醫院。

攝護腺是常人10倍大！翁狂血尿險休克 銩雷射刨除術「剝橘子」救命

72歲李姓男子常開貨車載運梨山水果，最近突然出現驚人血尿量，還伴隨嚴重頭暈與排尿困難，幾近休克，緊急求診衛福部豐原醫院，泌尿科主任林德祺發現竟是異常肥大的攝護腺引起，重量高達200公克，是一般男性的10倍，情況危急，透過「銩雷射攝護腺刨除術」成功切除，已恢復正常生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。