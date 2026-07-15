2030年癌症死亡率要降3分之1 台大癌醫、和信卻雙虧損 健保署回應了

衛福部健保署今公布2024年各醫療院所財報，十大醫務短絀醫院名單中，台大癌醫與和信治癌醫院分別虧損3.63億元與1.85億元，醫界譏諷此現象根本是「治一個、虧一個」，賴清德總統「健康台灣」喊出2030年降低癌症標準化死亡率三分之一，將面臨挑戰；健保署回應，癌症為是健保極為重視的項目，已連續2年調高急重難症等給付。

健保署今公布最賺錢醫院也公布虧損最多醫院，依序為高醫岡山虧6.76億元、屏東榮總併屏榮龍泉分院短絀3.69億元、台大癌醫負3.63億元、義大醫院負3.22億元、台大新竹併台大生醫負3.09億元、大林慈濟醫院負2.83億元、基隆長庚醫院負1.96億元、和信治癌負1.85億元、大同醫院負1.49億元、慈濟醫院負1.35億元。

前十大虧損醫院中，有兩家屬於專門治療癌症的醫院，台大癌醫與和信治癌醫院。各界討論，兩家醫院是否因為無治療輕症患者的健保挹注，而導致虧損，面臨經營困境。

健保署主秘劉林義表示，健保署近年已積極調整急重難症的健保給付金額，若各醫療院所認為醫療項目需要調升，可提出與健保署討論，特別是不敷成本的項目，可提成本分析送至專家委員會中，研議是否要做調整。

劉林義說，從2025年起，健保署已挹注42億元調升急診、加護病房及住院護理費相關支付標準，今年4月再調高兒科急重症支付，包含兒科加護病房及一般住院診察費加成、提升小兒外科重大手術及調高小兒精神科日間住院治療等支付，共挹注2.3億元，6月持續調升兒科、產科、神外、整外及精神科等重症處置，共挹注32億元。

未來將持續研議調整護理費、醫師診察費等人力投入為主之診療項目，反映其專業付出。