去鹿野免塞車！台東熱氣球接駁、台灣好行雙線上路 光雕夜再加開班次

2026台灣國際熱氣球嘉年華熱鬧展開，每天吸引大批遊客湧入台東鹿野高台。因應暑假賞球人潮，縣府今年規畫「熱氣球接駁車」及「台灣好行縱谷鹿野線」雙軌疏運，上午由接駁車接力輸運，下午則由台灣好行熱氣球季專車接棒服務；光雕音樂會活動日更加開班次及循環接駁車，方便遊客往返會場。

縣府表示，今年熱氣球嘉年華除有多顆國內外造型熱氣球輪番升空外，全球唯一的「吉伊卡哇」造型熱氣球也成為人氣焦點，吸引不少遊客專程前往朝聖。活動將持續至8月20日，除每週二公休外，每天都有熱氣球展演；每週四及8月20日壓軸場還有光雕音樂會，搭配無人機展演及煙火秀，預料將吸引更多賞球人潮。

配合活動期間交通需求，台灣好行縱谷鹿野線調整營運方式，上午維持郵輪式公車服務，下午改為熱氣球季專車，每天提供3班次（週二除外），去程下午2時15分自台東轉運站發車，沿途停靠公教會館、娜路彎大酒店、台東火車站、四維及鹿野火車站等站點；回程自下午6時40分由鹿野高台發車，並增停鹿野遊客中心。

另外，光雕音樂會活動日將再加開3班台灣好行班次，最後一班延後至晚間8時30分由鹿野高台發車；每逢週六、週日及光雕音樂會活動日，也加開鹿野火車站至鹿野高台循環接駁車，方便搭乘台鐵旅客快速轉乘，減少自行開車帶來的塞車與停車壓力。

縣府提醒，熱氣球接駁車及台灣好行均採現場排隊搭乘，不開放預約座位；台灣好行採一般公車營運模式，各站均可上下車，票價依里程計費，可使用悠遊卡、一卡通等電子票證支付。建議民眾出發前先查詢最新班次資訊，善用大眾運輸，輕鬆賞球、安心返程。