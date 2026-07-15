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芒果牽起台日情誼 農產銷日校園營養午餐計畫「收服」日本小學生

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
正值台南芒果盛產季節，台南市長黃偉哲近期出訪日本山口縣防府市，並帶著台南特產愛文芒果致贈給防府市學校作為營養午餐水果，透過日本校園營養午餐計畫，讓更多日本孩子有機會品嘗台南愛文芒果。圖／南市府提供
正值台南芒果盛產季節，台南市長黃偉哲近期出訪日本山口縣防府市，並帶著台南特產愛文芒果致贈給防府市學校作為營養午餐水果，透過日本校園營養午餐計畫，讓更多日本孩子有機會品嘗台南愛文芒果。圖／南市府提供

炎炎夏日，正值台南芒果盛產季節，台南市長黃偉哲近期出訪日本山口縣防府市，並帶著台南特產愛文芒果致贈給防府市學校，作為營養午餐水果，而學童品嘗當季台南愛文芒果，吃得津津有味，臉上紛紛掛著滿足的笑容，為台南與山口縣兩地交流增添溫暖。

台南市長黃偉哲表示，台南積極拓展農產外銷，透過日本校園營養午餐計畫，讓更多日本孩子有機會品嘗台南愛文芒果，不少日本學童是第一次吃芒果，紛紛表示「很甜、很好吃」，甚至想再添一份，因此，相信當孩子喜歡上台南芒果，也會把這份美味分享給家人，帶動家庭消費，讓校園成為推廣台南農產品的重要起點。

台南市政府指出，贈送芒果不僅是農產品行銷，更是城市外交的具體實踐，透過一顆芒果，讓日本學童認識台南、感受兩地友誼，今年在各界共同努力下，台南芒果外銷成績亮眼，銷往日韓都創下比去年更好的紀錄，未來將持續深化國際交流，提升台南農產國際能見度。

南市府也提到，此次捐贈芒果給予防府市中関小学校、防府市立富海小・中学校作為營養午餐水果，學童也在感謝畫冊中分享品嘗心得，還有人貼心附上中文翻譯；畫冊及照片集目前展示在永華市政中心6樓國際廊道，歡迎民眾前往欣賞日本學童充滿童趣作品，感受台日交流的甜蜜成果。

日本山口縣防府市學童回贈的相片及與畫冊，即日起展示在台南市政府永華市政中心6F國際廊道。圖／南市府提供
日本山口縣防府市學童回贈的相片及與畫冊，即日起展示在台南市政府永華市政中心6F國際廊道。圖／南市府提供

日本山口縣防府市學童近期品嘗到台南特產愛文芒果，吃得津津有味。圖／南市府提供
日本山口縣防府市學童近期品嘗到台南特產愛文芒果，吃得津津有味。圖／南市府提供

芒果 日本 黃偉哲

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