民團：六都新增2千億財源 應加強社宅、托育支出

「六都應該將新增財源優先投入社宅、托育與勞動政策！」民團15日召開記者會指出，地方選舉六都候選人都會爭相提出政策，但這3個領域最攸關市民生活，若無好的托育環境，恐影響勞動力，家庭收入下降則會影響居住品質。他們呼籲六都政府應興建更多社宅、公托設施。

興建社宅增加公設

台灣勞工陣線研究部主任洪敬舒表示，《財劃法》通過後，六都每年會增加1987億預算，但地方也要制定相應的發展政策，否則就是浪費預算。他強調，社宅、托育與勞動環環相扣，若沒有好的托育環境，恐造成家庭雙親的勞動力無法徹底解放，進而影響收入，居住品質就會下降，連帶影響就業。

「地方要持續堅持興辦社宅！」台灣社福總盟秘書長孫一信強調，社宅很難用租屋補助與包租代管替代，因為除了保障弱勢居住外，還有創造社會福利設施與公共空間的需求，如今「地方先行，中央住都中心隨後發展」的模式已經在租金、入住條件與抽籤等面相發生分歧，有必要進行盤點與整合。

設托育需求預判制度

孫一信指出，六都一年獲得財源跟政府8年百萬社宅的預算相當，六都候選人應提出具體發展社宅的目標，包括如何儲備社宅用地、多元取得、制度化提撥興辦財源與整合營運制度。托盟召集人王兆慶則說，六都首長須面臨出生數減少與雙薪家庭提早送托趨勢，因此建議現行公托3到5歲班招生不足處，應優先降齡轉2歲班。

「社宅附公托應該是標準配備！」王兆慶表示，六都甚至應建立托育需求預判制度，比照日本接受家庭於懷孕期間，預先登記公托，以掌握未來1到2年的供需變化。勞動政策方面，台灣勞工陣線秘書長楊書瑋呼籲六都增加勞工主管預算，強化在地就業優先發展與建立尊嚴勞動所需資源。

協助弱勢就業

「中高齡、青年與婦女仍有不小就業障礙！」楊書瑋說，六都應率先設立《就業支持聯繫會報》，還有提高最低工資違法的累進處分，作為保護底層勞工生活的基層底線；民團表示，未來會拜會六都主要市長候選人，邀請各黨就相關議題提出回應，包括具體內容、預算規劃與推動時程。

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