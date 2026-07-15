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「最賺錢醫院」林口長庚結餘少19億仍連9年霸榜 高醫岡山最虧錢

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署今公布2024年醫療院所財報及醫療服務申報情形，林口長庚整體結餘37.26億元，雖較前一年56.31億元衰退19.05億元，仍蟬聯第一。記者沈能元／攝影
衛福部健保署今公布2024年醫療院所財報及醫療服務申報情形，林口長庚整體結餘37.26億元，雖較前一年56.31億元衰退19.05億元，仍蟬聯第一。記者沈能元／攝影

衛福部健保署今公布2024年240家醫療院所財報，林口長庚醫院結餘雖衰退19.05億，仍連續第九年成為全台「最賺錢醫院」；若僅統計「醫務收入」結餘，中國醫學大學附設醫院則連續十一年位居第一名。健保署同時也公布虧損前十大機構，高雄岡山醫院年虧損6.76億元，成為2024年虧損最多的醫院。

健保署今公開2024年領取健保費用2億元、240家院所財務報告，包括醫學中22家、區域醫院83家、地區醫院130家；基層診所三家為遠東聯合診所、書田診所及安慎診所，以及兩家醫事檢驗所為登全醫事檢驗所、信品醫事檢驗所。

健保署主秘劉林義說，林口長庚醫院2024年整體結餘37.26億元，其中醫務利益為4.44億元，將前一年2.19億元，增加2.25億元，但變動較大的是非醫務利益部分，自從前一年54.13億元，降至32.82億元，減少21.31億元，主因是股利大幅縮水，從36.3億元降至18.4億元，為減少17.9億元。

衛福部健保署今公布2024年240家醫療院所財報及醫療服務申報情形，林口長庚整體結餘37.26億元，雖較前一年56.31億元，衰退19.05億元，仍蟬聯第一。圖／翻攝健保署網頁
衛福部健保署今公布2024年240家醫療院所財報及醫療服務申報情形，林口長庚整體結餘37.26億元，雖較前一年56.31億元，衰退19.05億元，仍蟬聯第一。圖／翻攝健保署網頁

衛福部健保署今公布2024年，240家醫療院所財報，同時公布十大醫療短絀醫院，最虧錢的醫院為高雄岡山醫院。圖／翻攝健保署網頁
衛福部健保署今公布2024年，240家醫療院所財報，同時公布十大醫療短絀醫院，最虧錢的醫院為高雄岡山醫院。圖／翻攝健保署網頁

健保署公布2024年整體結餘前二十大醫療院所。圖／翻攝健保署網頁
健保署公布2024年整體結餘前二十大醫療院所。圖／翻攝健保署網頁

中國醫藥大學附設醫院雖長達11年蟬聯「醫務收入最賺錢醫院」，但2024年的結餘與前一年26.99億元相比，減少9.19億元。劉林義說，依醫院財報顯示，主要是中國附醫在人事、藥品、醫材等成本都有增加所致。

劉林義說，2024年整體前20家醫療院所醫務結餘總計為138.82億元，較2023年134.88億元，增加3.94億元，主要是加大健康投資，2025年及2026年連二年總額預算成長率均達高推估5.5%，2026年共挹注公務預算199億元，健保總額達1兆82億元，醫院總額一般服務平均點值已見逐年提升趨勢，2025年全年平均點值達0.9820，未來將持續擴大健康投資為方向。

另，240家醫療院所人事費用為3102億元，較前一年的3021億元，增加了81億元。劉林義研判，應是醫院增加醫護人員薪資、發放護理夜班津貼等。

健保署同時也公布賠錢醫院，醫療短絀金額前十大醫院依序為，高醫岡山虧6.76億元、屏東榮總併屏榮龍泉分院短絀3.69億元、台大癌醫負3.63億元、義大醫院負3.22億元、台大新竹併台大生醫負3.09億元、大林慈濟醫院負2.83億元、基隆長庚醫院負1.96億元、和信治癌負1.85億元、大同醫院負1.49億元、慈濟醫院負1.35億元。

劉林義說，總計240家醫療院所有178家賺錢，共賺262.57億元，占74.2%，62家賠錢共賠48.67億元，占比為25.8%。

健保署公布2024年醫務結餘前二十大醫療院所。圖／翻攝健保署網頁
健保署公布2024年醫務結餘前二十大醫療院所。圖／翻攝健保署網頁

健保 長庚 健保署

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