未考量病患權益？北榮1天颱風假完成95台手術 院長公開信澄清「病人第一」

最近因為颱風假爭議，讓本就緊繃的醫療現場更受矚目，有人質疑醫護未以病人利益為最大考量。但這質疑看在廿四小時運作不間斷，且每逢年節假日一定有人犧牲假期，無法與家人團聚的醫護人員眼中，難免不平。台北榮總院長陳威明即發出院內公開信，表示上周五雖颱風假，院內仍完成九十五台手術，強調不論平日假日、颱風疫情，北榮醫護隨時待命，病人第一，為院內打氣。

台北榮總院長陳威明的公開信：

近日因颱風假相關議題，引起社會不少討論。我想藉此機會，從醫療現場的角度，向大家說明臺北榮總在面對天然災害時的準備，以及我們為什麼如此重視醫療服務的持續運作。

臺北榮總近3000位醫事人員住在院區宿舍，沒有住宿舍的同仁，也有許多人居住在醫院周邊，一旦遇到重大災害或突發事件，都能在最短時間內返院支援。這是臺北榮總多年來建立的醫療韌性，也是住院病人最重要的安全保障之一。

新冠疫情期間，無論是苗栗京元電子群聚事件、臺北市三大農產品市場專案，或是中正紀念堂自由廣場的大型篩檢任務，我們經常在凌晨、清晨接獲通知後立即出發。數千位同仁投入防疫工作，從來沒有人抱怨，因為大家都知道，守護人民健康，就是醫療人員共同的使命。

近年面對極端氣候，臺北榮總早已多次召開跨部門會議，持續檢討並精進各項防災應變措施。請民眾放心，對於緊急醫療及必要手術，我們都有完整且嚴謹的應變機制。以上週五為例，全院仍順利完成95台手術。

在颱風等特殊狀況下，手術安排都依照院內既定原則辦理，包括：術前準備較為複雜且耗時的病人（例如器官移植、需腸道準備者）、癌症病人、達文西手術病人、離島及外縣市已住院病人，以及病情較為嚴重、需及早接受手術的病人，由各科依專業判斷安排，目的就是確保有限的醫療量能能夠發揮最大的效益。

事實上，不只是颱風，每逢春節、連續假期或國定假日，臺北榮總都會提前規劃、超前部署，在符合法規、兼顧同仁權益的前提下，全力維持醫療服務，讓醫療不中斷，尤其重症病人的權益，更是我們始終堅持守護的核心價值。

很多人或許會問，為什麼一個颱風假，對醫院的影響會這麼大？

原因很簡單，因為醫院每天的醫療服務幾乎都是滿載運作。臺北榮總每日門診約一萬人次，還有抽血、影像檢查、核磁共振、電腦斷層、正子攝影、內視鏡、健康檢查等大量醫療服務，每一項都需要龐大的醫護及行政人力共同支撐。

當臨時宣布停班停課時，不只是病人的行程被打亂，醫院也很難在短時間內補足足夠的人力。許多同仁同時也是父母，需要照顧停課的孩子，即使提高加班費，也未必能夠立即返院支援。

而真正的挑戰，其實是在颱風過後。延期的門診、檢查與手術，都需要重新安排，不僅工作量倍增，也需要向病人一一說明與協調。病人焦急，我們能理解；同仁承受的壓力，也同樣非常沉重。

門診停診帶來的影響，更不只是少看一天病那麼簡單。

臺北榮總肩負急症、重症、疑難及罕見疾病的醫療使命，住院病人中超過三分之一是癌症病人，許多人需要固定追蹤，也有不少病人術後需要回診、更換藥物或領取慢性病連續處方箋。即使設有颱風門診應變機制，一天能服務的人數，也不到平日門診量的三十分之一。

更重要的是，北榮有許多國內外知名的名醫，本來就一號難求，一旦延期，要重新掛號往往需要等待更長時間。因此，我們只能拜託同仁在後續一段時間內，適度增加門診量能，希望盡可能減少病人的等待，真正做到苦民所苦。

這幾天，我的發言或許讓部分人士有不同的解讀，但我仍想再次說明，我的出發點始終只有一個，就是站在病人的立場思考問題，也站在一所國家醫學中心院長的職責上，忠實反映醫療現場的實際情況，沒有任何政治考量，也無意引發政治聯想。

今天，也正好是我距離退休還有一年的日子，正式進入退休倒數。

退休之後，我仍將留在臺北榮總擔任特約醫師，繼續從事最熟悉的臨床工作，繼續陪伴病人、照顧病人。從年輕時選擇從醫，到今天即將退休，我始終相信，醫療工作的價值，不在於職位，而在於是否始終把病人放在心中最重要的位置。

未來如此，初心依然如此。

臺北榮總 陳威明敬筆

July 15 2026