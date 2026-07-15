桃園工程師閒暇進溫室耕種舒壓 種出迷你小西瓜蓮花季吸睛

桃園市觀音區47歲農友江林達與祖父、父親三代都是瓜農，他平日上班，休假、閒暇時在溫室與田間耕作，栽培精品瓜果。這個月隨著蓮花季登場，江林達推出首次亮相的迷你小西瓜（MINI BALL），只有一個手掌大品質高很吸睛。

江林達表示，迷你小西瓜直徑不到10公分，果重300至600公克，甜度7至10度，果肉質地接近水梨且清香甜水分多，一顆售價200至300元。他採用溫室無毒栽培，春、秋兩季重植，約兩個月可採收，種植是興趣，把自己用心種出的西瓜跟親友分享，看到大家吃得開心，很有成就感。

江林達說，自己從小在農村長大，祖父、父親都是瓜農，小時候最怕就是寒暑假，因為天還沒亮就得跟著家人下田施肥、灌溉、搬西瓜。退伍後，他投入綠能光電產業，由基層工程師升至主管，後來產業受到衝擊，他選擇創業，閒暇之餘再回到田間，此時心境有別於小時候，反倒覺得務農紓壓，還能陪伴爸爸，同時累積栽培經驗。

江林達2022年投入溫室種植，以滴灌改善傳統農業受天候影響的不利因素，專注栽培高經濟作物。而，除了迷你小西瓜，他還種新疆哈密瓜、黑柿番茄、美濃瓜（銀輝）及韓國櫛瓜等，期望以相對穩定的環境管理，提高瓜果品質。

江林達的父親、觀音區農會農事小組長江林勝分享，看著兒子投入創新農業，內心覺得很欣慰。過去是自己帶著兒子下田種西瓜，如今角色互換，溫室成了兒子的舞台，兩人一起研究栽培技術，讓三代種瓜的精神，持續傳承。

觀音區農會總幹事江謝滺表示，農業要永續發展，不僅需要經驗傳承，更需要加入與創新思維。觀音區是北台灣重要的瓜果產區，西瓜栽種面積約105公頃，年產量約3600公噸，他肯定江林達善用設施栽培，改善傳統種植方式，不僅提升農產品品質，也展現現代農業的新樣貌。

江林達是工程師，假日或閒暇時待在溫室耕種，今年首次推出迷你小西瓜。圖／觀音區農會提供