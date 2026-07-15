衣服越洗越臭？洗衣機1處藏汙納垢 家事達人靠牙刷避免發霉

洗衣服時，你注意過洗衣機門邊的橡皮圈嗎？生活達人陳映如在臉書分享，我們平時都會留意洗衣槽的清潔，卻常忽略最容易藏汙納垢的地方，那就是滾筒洗衣機的「橡皮圈」。橡皮圈的內側非常容易卡住棉絮、殘留洗劑甚至產生積水，久而久之就會發霉、產生難聞的異味。

陳映如表示清理橡皮圈的做法其實很簡單。首先準備一把「舊牙刷」，深入橡皮圈的凹槽中，一圈一圈慢慢地刷，很容易就能將凹槽裡的髒汙清出來。刷完之後，再用「濕布」把多餘的髒汙擦拭乾淨，最後「用乾布把水分擦乾」。她也特別提醒大家，每次洗完衣服後，記得把洗衣機的門半開，讓內部保持乾燥，就能大幅減少發霉和異味的產生。

曾有網友在臉書社團「收納改造研究室」提出類似的困擾，想知道滾筒式洗衣機該怎麼清洗旁邊的膠條及內部。該網友表示，使用過市面上清洗洗衣機的產品，但覺得都沒效果。

此文一出，吸引內行網友分享各種妙招，「直接倒漂白水，大概1/3或半罐，也可以滾筒裡放一條浸泡過漂白水的毛巾（要很濕的），然後開高溫浸泡洗滌方式行程結束後，再用一次正常洗淨模式」、「每次洗完都拿乾抹布擦拭，沒使用時，一律保持門開啟狀態，以利通風防霉」、「膠條部分，我是每次烘好後用廚房紙巾沾水用手順著嚕幾圈（不來回），最內圈也是，大概兩張紙巾可完成」。