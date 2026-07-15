移動汙染源占高空汙染大宗 環境部：攜手交通部精進交通設計改善

2024年2至3月環境部和美國太空總署（NASA）合作進行高屏3D空氣實驗，掌握高屏地區影響空氣汙染的氣象條件與大氣環流型態。環境部長彭啓明今表示，當時監測結果顯示，500公尺到2000公尺的高空，除了部分汙染是工廠排放外，大多都是來自交通汙染，已與交通部召開次長級會議，希望透過交通設計來改善。

環境部在昨日與今日舉辦「2026年7-SEAS國際研討會暨鹿林山大氣背景站20周年慶」，邀集來自美國、歐洲、日本、韓國、泰國、菲律賓、越南、新加坡、馬來西亞、印尼、印度及台灣等百餘位專家學者齊聚台灣，共同探討跨境空氣汙染、氣候變遷、大氣監測及環境治理等重要議題。

彭啓明今受訪指出，台灣目前的工具並不足以面對新形態空汙的治理，因此積極向國際科學界提出訴求，以盡快建立好減量模式，並將成果共享給亞洲各國。

今年也是鹿林山大氣背景站成立20周年，鹿林站位於海拔2862公尺，是東亞重要的高山背景觀測站。國立中央大學大氣科學系教授林能暉表示，這20年來鹿林山大氣背景站記錄了許多寶貴的資料，包括溫室氣體、二氧化碳、甲烷的排放，不僅提供觀測溫室氣體成長的曲線，也代表了亞洲的蓬勃經濟發展所帶來的效益。

林能暉指出，除了交通源與地形的影響，臨近國家或區域傳統的農耕方式也會影響台灣的空汙現象。春天的東南亞、中南半島傳統的農耕方式；秋冬季節中國大陸的汙染氣體都會對台灣的空汙造成一定程度的影響，雖然很難追溯汙染的源頭，但是仍可以透過汙染源裡面的成分判斷來源，這20年間，中國大陸的煤的使用量有逐年下降的趨勢。

林能暉說，2024年初環境部和NASA合作進行高屏3D空氣品質監測，當時監測結果顯示，500公尺到2000公尺的高空，除了部分汙染是工廠排放外，大多都是來自交通汙染，可見台灣的空氣汙染來自地形、區域環流再加上排放。

彭啓明表示，交通汙染源不只是汽機車排放，也包含輪胎摩擦地面剝落的細小物質，交通設計就顯得相當重要，環境部已與交通部召開次長級會議，希望共同來改善。