快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

移動汙染源占高空汙染大宗 環境部：攜手交通部精進交通設計改善

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明指出，交通汙染源不只是汽機車排放，也包含輪胎摩擦地面剝落的細小物質，環境部已與交通部召開次長級會議，希望透過交通設計來共同改善。記者李柏澔／攝影
彭啓明指出，交通汙染源不只是汽機車排放，也包含輪胎摩擦地面剝落的細小物質，環境部已與交通部召開次長級會議，希望透過交通設計來共同改善。記者李柏澔／攝影

2024年2至3月環境部和美國太空總署（NASA）合作進行高屏3D空氣實驗，掌握高屏地區影響空氣汙染的氣象條件與大氣環流型態。環境部長彭啓明今表示，當時監測結果顯示，500公尺到2000公尺的高空，除了部分汙染是工廠排放外，大多都是來自交通汙染，已與交通部召開次長級會議，希望透過交通設計來改善。

環境部在昨日與今日舉辦「2026年7-SEAS國際研討會暨鹿林山大氣背景站20周年慶」，邀集來自美國、歐洲、日本、韓國、泰國、菲律賓、越南、新加坡、馬來西亞、印尼、印度及台灣等百餘位專家學者齊聚台灣，共同探討跨境空氣汙染、氣候變遷、大氣監測及環境治理等重要議題。

彭啓明今受訪指出，台灣目前的工具並不足以面對新形態空汙的治理，因此積極向國際科學界提出訴求，以盡快建立好減量模式，並將成果共享給亞洲各國。

今年也是鹿林山大氣背景站成立20周年，鹿林站位於海拔2862公尺，是東亞重要的高山背景觀測站。國立中央大學大氣科學系教授林能暉表示，這20年來鹿林山大氣背景站記錄了許多寶貴的資料，包括溫室氣體、二氧化碳、甲烷的排放，不僅提供觀測溫室氣體成長的曲線，也代表了亞洲的蓬勃經濟發展所帶來的效益。

林能暉指出，除了交通源與地形的影響，臨近國家或區域傳統的農耕方式也會影響台灣的空汙現象。春天的東南亞、中南半島傳統的農耕方式；秋冬季節中國大陸的汙染氣體都會對台灣的空汙造成一定程度的影響，雖然很難追溯汙染的源頭，但是仍可以透過汙染源裡面的成分判斷來源，這20年間，中國大陸的煤的使用量有逐年下降的趨勢。

林能暉說，2024年初環境部和NASA合作進行高屏3D空氣品質監測，當時監測結果顯示，500公尺到2000公尺的高空，除了部分汙染是工廠排放外，大多都是來自交通汙染，可見台灣的空氣汙染來自地形、區域環流再加上排放。

彭啓明表示，交通汙染源不只是汽機車排放，也包含輪胎摩擦地面剝落的細小物質，交通設計就顯得相當重要，環境部已與交通部召開次長級會議，希望共同來改善。

環境部 交通部 印尼

延伸閱讀

地方選舉倒數5個月 彭啓明喊話候選人應提空汙治理政見

環境部公布都市林6大重點 打造綠蔭成天然冷氣

國際小學堂／美中印逆向擴建煤電 各有苦衷

中央大學觀測GPS電離層 堪察加地震海嘯引高空擾動

相關新聞

花蓮萬里溪堰塞湖快滿了！水位離溢流口僅1.79公尺 萬榮鄉保全戶急撤

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續上升，監測到今天上午10時，蓄水量將近庫容量93%，距離溢流口僅1.79公尺。下游萬榮鄉、鳳林鎮保全戶共209人，雖然仍維持黃色警戒，萬里鄉公所已決定先撤離，鳳林部分弱勢戶仍在收容所，若警戒提升將全數撤離。

未考量病患權益？北榮1天颱風假完成95台手術 院長公開信澄清「病人第一」

最近因為颱風假爭議，讓本就緊繃的醫療現場更受矚目，有人質疑醫護未以病人利益為最大考量。但這質疑看在廿四小時運作不間斷，且每逢年節假日一定有人犧牲假期，無法與家人團聚的醫護人員眼中，難免不平。台北榮總院長陳威明即發出院內公開信，表示上周五雖颱風假，院內仍完成九十五台手術，強調不論平日假日、颱風疫情，北榮醫護隨時待命，病人第一，為院內打氣。

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

現在人的生活基本離不開手機，而台灣人十分喜愛的蘋果（Apple）iPhone，因為電池容量有限，很容易讓人外出時感到「電量焦慮」。但其實，透過調整部分iPhone的設定，就能有效延長續航力。

海神颱風只活24小時！平均每年1至2個短命颱 氣象署指它生命期僅12小時

海神颱風生命期只有短短24小時。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，海神颱風13日上午8時形成，昨天上午8時就減弱為熱帶性低氣壓，不過統計上也不算罕見。

「最賺錢醫院」林口長庚結餘少19億仍連9年霸榜 高醫岡山最虧錢

衛福部健保署今公布2024年240家醫療院所財報，林口長庚醫院結餘雖衰退19.05億，仍連續第九年成為全台「最賺錢醫院」；若僅統計「醫務收入」結餘，中國醫學大學附設醫院則連續十一年位居第一名。健保署同時也公布虧損前十大機構，高雄岡山醫院年虧損6.76億元，成為2024年虧損最多的醫院。

攝護腺是常人10倍大！翁狂血尿險休克 銩雷射刨除術「剝橘子」救命

72歲李姓男子常開貨車載運梨山水果，最近突然出現驚人血尿量，還伴隨嚴重頭暈與排尿困難，幾近休克，緊急求診衛福部豐原醫院，泌尿科主任林德祺發現竟是異常肥大的攝護腺引起，重量高達200公克，是一般男性的10倍，情況危急，透過「銩雷射攝護腺刨除術」成功切除，已恢復正常生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。