花蓮萬里溪堰塞湖快滿了！水位離溢流口僅1.79公尺 萬榮鄉保全戶急撤

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續上升，監測到今天上午10時，蓄水量將近庫容量93%，距離溢流口僅1.79公尺。下游萬榮鄉、鳳林鎮保全戶共209人，雖然仍維持黃色警戒，萬榮鄉公所已決定先撤離，鳳林部分弱勢戶仍在收容所，若警戒提升將全數撤離。

林業保育署花蓮分署監測，堰塞湖庫容量為510萬噸，目前蓄水量478.89萬噸，溢流高1086公尺，目前水位已突破1084公尺，以每天入流量14到16萬噸計算，預估最快明天中午後就有溢流的可能。中央災害應變中心下午5時將開會，屆時會評估發布紅色警戒時機。

萬里溪堰塞湖下游警戒區涵蓋萬榮及鳳林8個村里，萬榮鄉保全戶30戶107人，鳳林鎮保全戶44戶102人。鳳林鎮部分長者、行動不便等弱勢戶，在巴威颱風來臨前、黃色警戒發布時就已撤離並收容，今天已是第6天。

鳳林鎮公所表示，颱風後已從紅色警戒降為黃色警戒，一般保全戶解除撤離，另有28名弱勢戶因考量若夜間撤離需要時間風險較高，白天可返家，但傍晚就要回到收容處所，一旦紅色警戒會全數撤離。

萬榮鄉公所在警戒降級後，12日讓保全戶返家，鄉長梁光明說，堰塞湖恐有溢流風險，預估今天就會先撤離所有保全戶。