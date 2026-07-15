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邀賴清德訪市民農園認養中心 童子瑋：基隆是北台重要綠竹筍產區

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
賴清德總統（右）昨參訪基隆市七堵區泰安市民農園認養中心體驗挖竹筍，民進黨基隆市長參選人議長長童子瑋（中）陪同。圖／童子瑋辦公室提供
賴清德總統（右）昨參訪基隆市七堵區泰安市民農園認養中心體驗挖竹筍，民進黨基隆市長參選人議長長童子瑋（中）陪同。圖／童子瑋辦公室提供

賴清德總統昨參訪基隆市七堵區泰安市民農園認養中心體驗挖竹筍，了解市民農園運作。民進黨市長參選人議長長童子瑋陪同，童子瑋說，提到基隆很多人都直覺想到港口跟海鮮，其實很多人不知道，基隆北台灣重要的綠竹筍產區，未來他會跟中央大力合作，讓基隆農業持續扎根。

賴清德總統昨訪七堵區泰安市民農園認養中心，但行程沒有公開，童辦今天發布新聞稿，童子瑋表示，城市要發展，也要保留與土地共好的價值。泰安市民農園正是基隆食農教育的重要基地，讓市民親近土地、認識農業，並透過耕作與收成學會珍惜食物。未來也會持續支持食農教育、地方農業及休閒農業發展。

童子瑋說，提到基隆很多人都直覺想到港口跟海鮮，但其實很多人不知道，基隆也是北台灣重要的綠竹筍產區。上個月他也曾到七堵面桶寮，跟著農友一起挖竹筍，親身體驗後更能理解，餐桌上的每一口，都是土地與農民共同努力的成果，也更應該被珍惜。

童子瑋提到，基隆的農產品質不會輸給台南，這也是他心裡想的，一定要把最美的基隆行銷出去、讓全台灣都看見。

賴總統指出，基隆平地較少、主要多為山坡地，但農產品品質優良，也品嘗到七堵竹筍料理，風味鮮甜、令人印象深刻。賴總統歡迎基隆到總統府設攤，行銷七堵竹筍等優質農產品。

賴總統表示，農業對國家發展至關重要，政府會持續建立農民社會安全制度，推動農民健康保險、農民職業災害保險、農民退休儲金、老農津貼及農業保險，以制度性方式保障農民權益，並鼓勵青年投入農業。

賴清德總統昨參訪基隆市七堵區泰安市民農園認養中心體驗挖竹筍，民進黨基隆市長參選人議長長童子瑋陪同。圖／童子瑋辦公室提供
賴清德總統昨參訪基隆市七堵區泰安市民農園認養中心體驗挖竹筍，民進黨基隆市長參選人議長長童子瑋陪同。圖／童子瑋辦公室提供

賴清德總統昨參訪基隆市七堵區泰安市民農園認養中心體驗挖竹筍，民進黨基隆市長參選人議長長童子瑋陪同。圖／童子瑋辦公室提供
賴清德總統昨參訪基隆市七堵區泰安市民農園認養中心體驗挖竹筍，民進黨基隆市長參選人議長長童子瑋陪同。圖／童子瑋辦公室提供

基隆 童子瑋 賴清德

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