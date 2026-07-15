雞蛋先洗再冰？營養師解析「常見4疑惑」：做錯微生物恐入侵

雞蛋是每個家庭廚房中不可或缺的食材，營養師吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」分享，許多人天天接觸雞蛋，卻不見得掌握了正確的存放方式。為了幫助大眾守護食安，她特別針對民眾買雞蛋回家後最常遇到的「四大處理疑惑」進行全面解析。

疑惑一、雞蛋買回家到底要不要先洗？

許多人覺得蛋殼髒，洗過再冰比較衛生。吳映蓉強調，非常不建議將雞蛋洗過再冷藏。因為蛋殼表面有天然保護層與許多肉眼看不到的氣孔，盲目清洗容易破壞這層防護，蛋殼潮濕後反而增加微生物污染的機會。因此，購買「洗選蛋」直接連盒冷藏不必洗；「未洗選」散裝蛋若有少許灰塵，用乾紙巾輕輕擦拭即可。若真的需要清洗，也務必等到準備料理前再洗，且洗完要立刻下鍋。

疑惑二、蛋的尖端要朝上還是朝下放？

吳映蓉建議，正確的擺放姿勢是「尖端朝下、圓鈍端朝上」。這其中的原理在於，雞蛋的氣室通常位在圓鈍端，這樣放可以讓氣室維持在上方、減少氣室移動，也比較有利於將蛋黃保持在雞蛋的中央，對維持雞蛋品質極有幫助。不過她也特別補充，擺放方向雖然有差，但對雞蛋而言，維持溫度的低溫穩定與蛋殼本身的完整性，才是最關鍵的保鮮要點。

這也是許多家庭最容易踩入的存放誤區。吳映蓉指出，其實不太建議將雞蛋放在冰箱門上。因為冰箱門經常開開關關，是整台冰箱內溫度變化最劇烈的地方。最理想的儲存方式，是將雞蛋保留原包裝，直接放在冰箱內層，這樣不但溫度比較穩定，能避免溫度忽冷忽熱，也能有效減少開關門造成的碰撞，更能避免雞蛋吸收冰箱中其他食物的雜亂氣味。

疑惑四、雞蛋拿出來後還能再冰回去嗎？

吳映蓉提醒，如果只是拿出來一下下，雞蛋表面仍冰涼，可盡快放回，但絕不能長時間放在室溫或反覆進出冰箱。因為冷藏蛋遇到熱空氣，表面容易凝結水氣，潮濕加上升溫可能提高污染風險。另外，若帶殼蛋不小心冷凍導致蛋殼裂開，就不要再食用；若蛋殼完整，可移至冷藏解凍，並於事後立刻充分加熱，絕不建議再次冷凍，以免影響食用安全。