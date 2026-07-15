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地方選舉倒數5個月 彭啓明喊話候選人應提空汙治理政見

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明今表示，鼓勵今年縣市首長候選人把空汙治理放在競選政見當中。記者李柏澔／攝影
彭啓明今表示，鼓勵今年縣市首長候選人把空汙治理放在競選政見當中。記者李柏澔／攝影

立法院2024年底通過財政收支劃分法修正版本，去年3月新法上路後，中央須增加釋出財源近4000億元給地方政府。環境部長彭啓明今表示，財劃法上路後中央預算沒過去那麼多，呼籲地方政府多重視空汙治理，也呼籲今年地方首長候選人將空汙治理納入政見當中。

彭啓明今於「2026年7-SEAS國際研討會暨鹿林山大氣背景站20周年慶」研討會受訪指出，交通汙染源減量是很大的考驗，法國、英國、日本等對都市交通都有一套策略，例如只讓更乾淨的車能在都市行駛，但這也面臨社會公平正義的爭議，然而英國PM2.5平均值已經降到約每立方米8微克，8年前和台灣現在的12微克差不多，但如果一個城市要好，空汙改善需要大家共同推動。

彭啓明說，台東PM2.5年均值只有6.5微克，比北海道還要好，幾乎是亞洲數一數二，但是西半部的PM2.5濃度就高了很多，人為活動、居住密度、工廠排放源等都是影響的因素，所以也鼓勵今年縣市首長候選人把空汙治理都放在政見當中。

彭啓明話鋒一轉表示，財劃法過後中央預算沒過去那麼多，相關預算也被排擠，因為地方政府有錢了以後不見得會把力道都放在環境汙染防治，再次呼籲地方政府多重視空汙治理。

財劃法 空汙 彭啓明

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