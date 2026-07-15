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北市法規綠色通道助推「無菸城市」 蓋負壓式吸菸區免建照

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市現有12處負壓式吸菸區，此在迪化商圈永樂廣場。圖／聯合報系資料照
北市現有12處負壓式吸菸區，此在迪化商圈永樂廣場。圖／聯合報系資料照

北市力推「無菸城市」，現在西門町商圈、迪化商圈等處設有12個負壓式吸菸區。台北市建管處今天表示，打造無菸城市有賴全民攜手合作，也需要完善的法規配套作為後盾，針對於特定分區用地設置負壓式吸菸區已有清晰的建築法令，符合條件者免辦建照，兼顧市民健康與行政效率。

北市5月陸續啟用負壓式吸菸區，包含西門町商圈3處，以及捷運中山站、雙連站、行一大客車停車場、建成公園、迪化商圈、台北自來水園區、民生社區、大同區公所、圓山花博園區共12處。

建管處指出，為配合各局處推動無菸環境政策，兼顧都市公共設施用地彈性運用，負壓式吸菸區在特定分區用地設置得適用建管處主管的「台北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則」第3點第10款規定。該條文提供明確的法規綠色通道，讓符合條件的設施得以免辦建築執照，大幅提升跨機關推動政策的行政效率。

建管處說，依據該處理原則，若規畫在已開闢公共設施用地上搭建此類臨時建築物，由申請單位確認不妨礙公共安全、公共交通、公共衛生、市容觀瞻及相關法令，且土地使用證明文件及構造安全自行負責下，先行取得該用地的「管理機關」及「目的事業主管機關」同意即可設置。

建管處則依職權協助釐清建築法令適用及相關程序，確保相關設施完備法定程序。

建管處強調，建管處作為建築法規的管理單位，積極提供建築法令與行政協助，負壓式吸菸區設置法規配套完備，助力打造台北無菸城市。

北市負壓式吸菸區模擬示意圖。圖／北市建管處提供
北市負壓式吸菸區模擬示意圖。圖／北市建管處提供

北市 西門町 禁菸

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