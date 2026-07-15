綠豆湯當水喝3天…高血壓婦腦出血昏迷！醫提醒這類患者別過量

炎炎夏日，清涼消暑的綠豆湯是不少家庭的夏季必備甜品，不過，再天然的食物仍不宜過量。中國大陸福建省一名罹患高血壓多年的女子，連續3天將綠豆湯當水喝，每天飲用約1500毫升，之後突然出現劇烈頭痛、嘔吐等症狀，隨即陷入昏迷，送醫檢查後確診為腦出血，病情一度危急。

根據「羊城晚報」報導，這名女子平時規律服用降血壓藥，血壓原本控制穩定。入夏後，她聽說綠豆湯可以消暑、解毒，便煮了一大鍋取代日常飲用水，每天喝下約1500毫升，沒想到連喝3天後突然發病。

福建省人民醫院傳統內科副主任醫師賴長沙表示，綠豆所含的部分蛋白質成分，可能影響部分藥物在腸胃道的吸收；加上綠豆具有利尿作用，大量飲用可能加速藥物及其代謝物排出，進而影響降血壓藥的效果。對原本就有高血壓的患者而言，若血壓控制失衡，可能增加腦血管疾病風險。

不過，武漢大學人民醫院藥學部博士宋偉指出，高血壓本身就是腦出血的重要危險因子，這起個案可能是多項風險因素疊加造成的極端情況，目前沒有充分證據顯示，一般人適量飲用綠豆湯會直接引發腦出血，因此不必過度恐慌。

賴長沙醫師提醒，正在服用降血壓藥、降血糖藥或抗凝血藥物的患者，不宜把綠豆湯當水大量飲用。若擔心食物影響藥效，應先詢問醫師或藥師，並與服藥時間適度錯開。服藥期間若出現頭暈、劇烈頭痛、嘔吐、肢體無力、口齒不清或意識改變等異常症狀，應立即就醫。

綠豆湯雖能消暑解渴，但不宜過量或喝得太冰。本網站曾報導，一名男子喝下冰鎮綠豆湯後嚴重腹瀉，隔天出現走路不穩、口齒不清及單側手腳無力，送醫確診腦中風。中醫師陳潮宗提醒，冰品或冷飲若一次攝取過多，可能刺激腸胃、造成交感神經失調，引發頭痛、肩頸僵硬等不適；腸胃較弱、容易腹瀉，或有氣喘、過敏性鼻炎等過敏體質者，更應節制食用。