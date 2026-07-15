快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

綠豆湯當水喝3天…高血壓婦腦出血昏迷！醫提醒這類患者別過量

聯合新聞網／ 綜合報導
一名罹患高血壓多年的女子，連續3天將綠豆湯當水喝，之後突然出現劇烈頭痛、嘔吐等症狀，隨即陷入昏迷，送醫檢查後確診為腦出血。 示意圖／AI生成
一名罹患高血壓多年的女子，連續3天將綠豆湯當水喝，之後突然出現劇烈頭痛、嘔吐等症狀，隨即陷入昏迷，送醫檢查後確診為腦出血。 示意圖／AI生成

炎炎夏日，清涼消暑的綠豆湯是不少家庭的夏季必備甜品，不過，再天然的食物仍不宜過量。中國大陸福建省一名罹患高血壓多年的女子，連續3天將綠豆湯當水喝，每天飲用約1500毫升，之後突然出現劇烈頭痛、嘔吐等症狀，隨即陷入昏迷，送醫檢查後確診為腦出血，病情一度危急。

根據「羊城晚報」報導，這名女子平時規律服用降血壓藥，血壓原本控制穩定。入夏後，她聽說綠豆湯可以消暑、解毒，便煮了一大鍋取代日常飲用水，每天喝下約1500毫升，沒想到連喝3天後突然發病。

福建省人民醫院傳統內科副主任醫師賴長沙表示，綠豆所含的部分蛋白質成分，可能影響部分藥物在腸胃道的吸收；加上綠豆具有利尿作用，大量飲用可能加速藥物及其代謝物排出，進而影響降血壓藥的效果。對原本就有高血壓的患者而言，若血壓控制失衡，可能增加腦血管疾病風險。

不過，武漢大學人民醫院藥學部博士宋偉指出，高血壓本身就是腦出血的重要危險因子，這起個案可能是多項風險因素疊加造成的極端情況，目前沒有充分證據顯示，一般人適量飲用綠豆湯會直接引發腦出血，因此不必過度恐慌。

賴長沙醫師提醒，正在服用降血壓藥、降血糖藥或抗凝血藥物的患者，不宜把綠豆湯當水大量飲用。若擔心食物影響藥效，應先詢問醫師或藥師，並與服藥時間適度錯開。服藥期間若出現頭暈、劇烈頭痛、嘔吐、肢體無力、口齒不清或意識改變等異常症狀，應立即就醫。

綠豆湯雖能消暑解渴，但不宜過量或喝得太冰。本網站曾報導，一名男子喝下冰鎮綠豆湯後嚴重腹瀉，隔天出現走路不穩、口齒不清及單側手腳無力，送醫確診腦中風。中醫師陳潮宗提醒，冰品或冷飲若一次攝取過多，可能刺激腸胃、造成交感神經失調，引發頭痛、肩頸僵硬等不適；腸胃較弱、容易腹瀉，或有氣喘、過敏性鼻炎等過敏體質者，更應節制食用。

高血壓 綠豆

延伸閱讀

冷氣房整晚開液體電蚊香 他醒來疑中毒！醫揭安全使用3原則

日本訂房要小心！他警告別貪便宜訂1房型：僅一晚就會被「醃入味」

日本媽媽推「兒童三輪車」進超市掀論戰 反對派批：這不是遊戲區

日本旅遊避開這4個月？網友喊「玩到崩潰」一票人認證：比台北還難受

相關新聞

花蓮萬里溪堰塞湖快滿了！水位離溢流口僅1.79公尺 萬榮鄉保全戶急撤

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續上升，監測到今天上午10時，蓄水量將近庫容量93%，距離溢流口僅1.79公尺。下游萬榮鄉、鳳林鎮保全戶共209人，雖然仍維持黃色警戒，萬里鄉公所已決定先撤離，鳳林部分弱勢戶仍在收容所，若警戒提升將全數撤離。

未考量病患權益？北榮1天颱風假完成95台手術 院長公開信澄清「病人第一」

最近因為颱風假爭議，讓本就緊繃的醫療現場更受矚目，有人質疑醫護未以病人利益為最大考量。但這質疑看在廿四小時運作不間斷，且每逢年節假日一定有人犧牲假期，無法與家人團聚的醫護人員眼中，難免不平。台北榮總院長陳威明即發出院內公開信，表示上周五雖颱風假，院內仍完成九十五台手術，強調不論平日假日、颱風疫情，北榮醫護隨時待命，病人第一，為院內打氣。

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

現在人的生活基本離不開手機，而台灣人十分喜愛的蘋果（Apple）iPhone，因為電池容量有限，很容易讓人外出時感到「電量焦慮」。但其實，透過調整部分iPhone的設定，就能有效延長續航力。

海神颱風只活24小時！平均每年1至2個短命颱 氣象署指它生命期僅12小時

海神颱風生命期只有短短24小時。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，海神颱風13日上午8時形成，昨天上午8時就減弱為熱帶性低氣壓，不過統計上也不算罕見。

「最賺錢醫院」林口長庚結餘少19億仍連9年霸榜 高醫岡山最虧錢

衛福部健保署今公布2024年240家醫療院所財報，林口長庚醫院結餘雖衰退19.05億，仍連續第九年成為全台「最賺錢醫院」；若僅統計「醫務收入」結餘，中國醫學大學附設醫院則連續十一年位居第一名。健保署同時也公布虧損前十大機構，高雄岡山醫院年虧損6.76億元，成為2024年虧損最多的醫院。

攝護腺是常人10倍大！翁狂血尿險休克 銩雷射刨除術「剝橘子」救命

72歲李姓男子常開貨車載運梨山水果，最近突然出現驚人血尿量，還伴隨嚴重頭暈與排尿困難，幾近休克，緊急求診衛福部豐原醫院，泌尿科主任林德祺發現竟是異常肥大的攝護腺引起，重量高達200公克，是一般男性的10倍，情況危急，透過「銩雷射攝護腺刨除術」成功切除，已恢復正常生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。