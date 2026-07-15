AI醫療不再只限軟體 台大院長：人機協作實體化AI手術將成趨勢

數位醫療趨勢銳不可擋，各家醫院早已導入各式人工智慧（AI）醫療軟體，包括協助判讀影像學檢測結果、手術位置導引等。台大醫院院長余忠仁今天表示，今年起正式進入實體AI元年，醫院中「人機協作」將成為顯學，智慧醫療將從軟體走向「實體化AI」，且除搬運、衛教機器人外，醫師在實驗室中「帶機器人完成手術」，也已成真。

台大醫院今天舉辦「樹偉與智慧醫療國際研討會」，主題為「人機協作轉型浪潮：從臨床照護至智慧醫療」，為該院131周年院慶系列活動之一，邀矽谷機器人發展專家Steve Cousins、德國心臟中心首席醫療資訊長Alexander Meyer、義大利認知人形機器人應用專家等Paolo Denti等專題演講。

數發部部長林宜靜出席致詞時提到，台灣面臨少子化缺工，但同時人工智慧也快速發展，被認為未來將取代人類工作，面對未來的挑戰，現行可透過跨域合作，思考讓AI取代更多低薪工作、創造更多高薪工作，並讓雇主聘到更好的員工，智慧醫療即是重要發展領域之一。

余忠仁指出，台大醫院過去一世紀來，作為台灣醫療發展、公共衛生基石，肩負教育醫學人才使命，也與社會一起度過重大疫情，面對人口高齡化、醫療需求增長、醫護人力短缺，人工智慧已是提升醫療品質、改善醫療效率、優化病人照顧關鍵，該院將深化智慧醫療、精準醫療並跨域合作，善用人工智慧、機器人及大數據等新興科技於臨床醫療領域。

台大醫院1992年成立資訊辦公室，2015年啟動遠距醫療發展，2020年設智慧醫療中心，自2023年開始應用大語言模型發展醫療AI軟體。余忠仁強調，如今已是智慧醫療發展的轉捩點，實體AI不再是未來式，國際期刊「自然（Nature）」近期刊登一篇研究，醫師與機器人於實驗室中，合作完成病人手術，且成效良好，是「人機協作」案例。

余忠仁指出，發展智慧醫療，除持續更新軟體、硬體，更要貼近病人需求，不是要取代人的溫暖，而是要讓醫療人員有更多時間發揮臨床專業，去治療、照顧病人，並與病人產生連結。

衛福部資訊處處長李建璋指出，我國半導體、AI相關產業國際能見度高，醫療AI發展卻一度遭遇瓶頸，原因是智慧醫療需基於於現行各家醫院各式不同醫療資訊系統（HIS）上發展，為解決此困境，衛福部發展FHIR BOX資訊交換格式，盼打破院際資料交換限制，並串接不同資料庫，盼促成台灣發展智慧醫療發展，深化國際交流。

數發部部長林宜靜出席致詞時提到，台灣面臨早子化缺工、人工智慧發展取代民眾工作2大看似矛盾趨勢，可透過跨域合作，讓AI取代更多低薪工作、創造更多高薪工作，並讓雇主聘到更好的員工。記者林琮恩／攝影