未來1周就是熱+午後雷陣雨 大台北慎防劇烈天氣

未來1周高溫偏熱，注意防曬補水、慎防熱傷害。中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，台灣附近大致是西南風環境，白天以晴朗炎熱的天氣為主，中午過後留意局部午後雷陣雨，可能會有較大雨勢。中南部地區是迎風面，可能有斷斷續續的短暫陣雨或雷雨出現。

她說，今天到周六西南風的環境之下，中南部地區清晨可能偶爾有些降雨，晚間在南部地區也可能有斷斷續續的陣雨。周日開始到下周二，轉成偏向南南西風的環境，屆時中部地區降雨機率減少一些，整個午後雷陣雨的部分仍要留意較大雨勢。

天氣現況，朱美霖表示，台灣上空晴朗，不過在西南風影響之下，中南部有時候有些對流雲系移入，造成局部陣雨或雷雨出現。今天清晨到目前為止，台南到恆春半島一帶都有局部地方出現斷續降雨，其他各地偏向晴朗的情形。其他各地主要的降雨以午後雷陣雨的天氣型態為主。

過去降雨，她說，昨天降雨也是西南風環境之下，清晨到上午左右，南部到恆春半島一帶斷續降雨。其他各地午後雷陣雨主要在各地山區和北部進山區，都有比較顯著的降雨；其中，在新竹的日累積雨量來到100毫米左右，當中伴隨短延時強降雨相當顯著，在新竹平地時雨量65毫米的極端情形。今天目前為止降雨主要在南部局部短暫的情形，所以還是要留意高溫狀況。

朱美霖表示，台灣北邊是低壓、南邊是高壓的情形，偏向西南風的環境。這樣的情形未來幾天都是持續的，後續隨著高壓略為往西伸展，整體西南風的風向有轉成偏南南西風的情形，屆時水氣也略為減少一些，不過，南部還是屬於迎風面地區，所以有時候還是會有斷續降雨，這樣情況持續到下周左右。

降雨趨勢，朱美霖說，西南風影響，今天至周六南部有時候斷斷續續的陣雨或雷雨，其他各地以午後雷陣雨的天氣為主。在西南風帶來的水氣影響，中部地區也可能有零星降雨。中午過後的午後雷陣雨，都要多加注意，在西半部山區、大台北一帶可能有明顯降雨出現，留意短延時強降雨帶來局部雷擊、強陣風的情形，雨勢比較大的時候也可能有能見度低、地面濕滑的狀況，山區活動也要注意天氣變化。

朱美霖表示，後續高壓位置略為西伸，偏向南南西風，南部地區還是會有斷斷續續偶雨的情形，其他各地有局部午後雷陣雨，其他各地山區也會有較大雨勢。

今天高溫方面，她說，在西南風盛行的環境，台東地區可能有局部焚風發生，今明兩天都要多加注意。其他各地高溫都可以來到34至35度或是以上，尤其台北盆地、中南部近山區，氣溫也會偏高一些，花東縱谷也要留意可能會有35、36度左右的高溫。

各地溫度分布狀況，朱美霖表示，西半部偏暖熱，東半部雖然部分地方32至34度左右，不過縱谷、東南部地區仍要留意局部沉降比較明顯的高溫。外島高溫大致上也在30度以上。

朱美霖表示，今天、明天容易有焚風發生情形，注意農損狀況。午後雷陣雨留意短延時強降雨，尤其山區、溪河附近活動都要多加注意安全。西南風盛行的環境，沿海可能有較強陣風，海邊活動多加留意。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

過去降雨。圖／中央氣象署提供