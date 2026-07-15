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攝護腺是常人10倍大！翁狂血尿險休克 銩雷射刨除術「剝橘子」救命

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，「銩雷射攝護腺刨除術」如同剝橘子般，沿攝護腺外膜精準切除增生組織，清除徹底，且具備優異止血效果，大幅降低出血風險，對攝護腺肥大者是一大福音。圖／衛福部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，「銩雷射攝護腺刨除術」如同剝橘子般，沿攝護腺外膜精準切除增生組織，清除徹底，且具備優異止血效果，大幅降低出血風險，對攝護腺肥大者是一大福音。圖／衛福部豐原醫院提供

72歲李姓男子常開貨車載運梨山水果，最近突然出現驚人血尿量，還伴隨嚴重頭暈與排尿困難，幾近休克，緊急求診衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺發現竟是異常肥大的攝護腺引起，重量高達200公克，是一般男性的10倍，情況危急，透過「銩雷射攝護腺刨除術」成功切除，已恢復正常生活。

衛福部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，正常成年男性攝護腺約20公克，但李男的攝護腺已腫大如拳頭，且向膀胱內嚴重突出，導致排尿阻塞與反覆血尿，他因長期出血造成重度貧血，血紅素從正常的14至16 mg/dL驟降至8 mg/dL，幾乎對半砍。

林德祺說，若採傳統手術，恐因術中大出血導致更高風險，但若不處理，殘尿量高達300毫升，隨時可能引發尿滯留甚至腎衰竭，陷入兩難，面對高齡與貧血雙重挑戰，醫療團隊決定採用「銩雷射攝護腺刨除術」進行治療。此技術如同「剝橘子」般，沿攝護腺外膜精準切除增生組織，可清除徹底，且具備優異止血效果，大幅降低出血風險，最終手術順利完成，共移除144公克異常組織。術後李男恢復良好，導尿管快速拔除，排尿順暢，經數月調養後，血紅素也回升至正常範圍。

患者的攝護腺異常肥大，重量高達200公克，是一般男性的10倍，左圖為治療後，右圖為治療前。圖／衛福部豐原醫院提供
患者的攝護腺異常肥大，重量高達200公克，是一般男性的10倍，左圖為治療後，右圖為治療前。圖／衛福部豐原醫院提供

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