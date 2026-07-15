傾聽青年聲音 陳世凱：納入交通政策參考

交通部長陳世凱昨天參加「零死亡願景論壇」，並與青年學子面對面交流。陳世凱說，近年推動人本交通，也積極推動智慧交通建設，青年團隊提出建議，將納入政策研議參考。

天下雜誌昨天舉辦的「零死亡願景論壇」，邀集國內外交通安全專家分享國際推動經驗，並由歷經北、中、南區激烈競賽脫穎而出的「2026零死亡願景：台灣交通文化重塑行動」工作坊優勝團隊發表成果。

交通部今天發布新聞稿表示，論壇邀請有瑞典零死亡願景之父之稱的汀威爾（Claes Tingvall）線上分享瑞典推動速度管理及零死亡願景（Vision Zero）的實務經驗；韓國交通研究院名譽研究委員薛載勳則介紹韓國「Safe Speed 5030」政策及科技執法推動成果。

國內部分，則由陽明交通大學管理學院院長邱裕鈞解析零死亡願景、安全速度理念，高雄醫學大學附設中和紀念醫院外傷及重症外科主任陳昭文，則從急診第一線救治經驗，分享速度、碰撞與重傷風險之間的關聯，讓與會者從工程、醫療及政策等不同面向深入理解交通安全的重要性。

交通部長陳世凱出席論壇，與青年學子面對面交流，傾聽青年對交通安全的觀察與建議，並強調青年是台灣交通改革最重要的夥伴，也是推動交通文化改變的重要力量。

陳世凱表示，自己也是一位機車族，非常能理解年輕朋友在日常通學、通勤過程中對道路安全的期待。

陳世凱表示，交通政策的核心目標，就是讓每一名用路人都能平安出門、平安回家；真正安全的交通環境，不只是避免事故發生，更重要的是在事故發生時，仍能降低死亡與重傷風險，打造具有「容錯」能力的道路環境。

陳世凱說，交通部近年持續推動人本交通政策，除積極改善道路工程、強化機車安全、精進交通安全教育外，也持續推動智慧交通建設，並透過與地方政府及社會各界合作，提升整體道路交通安全。

陳世凱也肯定青年團隊提出的創新觀點，表示許多建議與交通部目前推動方向不謀而合，未來將持續納入政策研議參考。

交通部表示，未來將持續借鏡國際成功經驗，結合政府、地方、產業及全民力量，共同推動交通安全文化，朝向「零死亡願景」邁進。