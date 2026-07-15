台灣實木林產品總進口量逐年遞減 近3年減約9%

台灣木材市場長期高度仰賴國外進口，農業部林業試驗所根據海關進出口貿易資料統計，台灣實木林產品的總進口量呈現遞減趨勢，從2023年約439萬立方公尺，逐年下降至114年約398萬立方公尺，減幅約9%。

林試所指出，台灣需求最大的前3大實木林產品合計占總進口量的83%，其中最大宗項目為主要用於造紙的「木片、粒片及木材殘餘物」，2025年進口量達120萬立方公尺，主要自泰國以及澳洲進口；其次為合板、粒片板與木心板等「木質人造板」，2025進口量約108萬立方公尺，進口自中國大陸、泰國以及印尼；進口總量第3的產品為已加工為一定規格的「製材」，2025年進口量103萬立方公尺，主要來源有加拿大、德國以及紐西蘭。

林試所表示，根據聯合國糧農組織預測，全球林產品需求將不斷提高，面對未來料源短缺與價格上漲的必然趨勢，政府自2017年起推動「國產材元年」，期望透過增加國產材生產來提升木材自給率。

除此之外，業界與民眾亦應共同推動提高既有林產品使用壽命、建立木質材料循環利用機制，以及推廣林產品零廢棄等「節流」措施。藉由開源與節流同步並進，才能降低未來全球木材資源短缺對國內產業與經濟的衝擊。