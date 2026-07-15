丹娜絲風災周年嘉義樹木園未全面修復 步道封閉創開園最久紀錄

有119年歷史的嘉義樹木園，是嘉義市重要休閒景點，也是農業部林業試驗所推動「國家植物方舟計畫」重要基地，每年吸引超過百萬人次入園。不過，遭丹娜絲颱風登陸重創周年，園區大部分步道未修復封閉，引發民眾及遊客質疑行政效率，創樹木園開園以來步道封閉及復原時間最長紀錄。民眾發現，風災周年，園區仍可見倒伏樹木，步道無法通行，炎炎夏日因大量樹木倒伏，昔日綠蔭成林景象不再，遮蔭功能降低，遊憩品質受影響。

對此，主管機關林業試驗所嘉義研究中心表示，園區修復經費全數到位，步道修復設計完成，近期辦理工程招標發包，預計今年底前完成全區步道修復，恢復園區完整開放。研究中心指出，園區部分區域之所以封閉，除丹娜絲颱風造成災損未完全復原，今年梅雨豪雨又造成部分老樹倒伏，管理室遭倒木波及受損。園區土壤鬆軟，基於遊客安全考量，只能分區封閉施工修復。

嘉義樹木園原有123種、約5200株樹木，丹娜絲颱風造成268棵樹木倒伏、181株主幹斷裂，超過3000枝條折損，受創最嚴重的樹種包括黑板樹、肯氏南洋杉、大葉桃花心木及巴西橡膠樹，災後清運木材及枝葉總量更超過400噸。由於園區樹木兼具研究與教育價值，林試所表示，倒木並非全數移除，而是依專業評估規畫再利用，包括提供植物及木材研究使用、具有經濟價值木材回收再利用，以及製作堆肥、土壤改良材料，循環利用。

除大量樹木受損，去年丹娜絲颱風也造成園區基礎設施嚴重毀損，包括鐵欄杆、涼亭、木棧道、扶手、磚造步道等超過50處受損，解說牌損壞逾50面，水電管線也遭破壞，使整體修復工程更加繁複。立委王美惠多次關切園區修復進度，向農業部爭取修復經費，協調林業試驗所調度其他研究中心人力支援，希望加快施工速度，讓這座百年植物園早日恢復完整風貌。

嘉義樹木園創建於1907年，占地9.4公頃，不僅是嘉市重要的都市綠肺，更是國內珍貴的植物保育、自然教育及生態研究基地。丹娜絲風災滿周年，園區修復工程仍在持續進行，民眾盼林試所兌現承諾，年底前完成步道修復，讓這座歷經逾百年樹木園，讓民眾漫步林間森呼吸，感受平地森林自然生態之美。

丹娜絲風災周年百年樹木園未全面修復，修復期步道封閉創開園最久紀錄。記者魯永明／攝影