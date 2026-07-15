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瘦瘦針也有風險！醫揭B肝再活化警訊 婦用類固醇後黃疸飆升

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
黃疸找上門才知B肝復發，嘉義醫院醫師陳詩典提醒用藥前先告知病史。圖／衛福部嘉義醫院提供
黃疸找上門才知B肝復發，嘉義醫院醫師陳詩典提醒用藥前先告知病史。圖／衛福部嘉義醫院提供

74歲蕭姓婦人為B型肝炎帶原者，因長年沒有症狀未規律追蹤，日前因眼疾短期使用含類固醇藥物後，竟出現黃疸、眼白泛黃，就醫發現B型肝炎病毒再活化。衛生福利部嘉義醫院提醒，B型肝炎帶原者即使多年無症狀，接受類固醇、免疫抑制治療前仍應主動告知病史，避免肝炎突然惡化。

蕭婦過去為B型肝炎帶原者，因身體狀況穩定，長期未接受治療及規律追蹤。日前她發現皮膚及眼白泛黃，到衛福部嘉義醫院肝膽腸胃科就醫，檢查發現黃疸指數高達8 mg/dL。

肝膽腸胃科醫師陳詩典追查病史發現，蕭婦日前因眼疾曾短期使用含類固醇藥物，研判誘發B型肝炎病毒再活化，立即安排檢查及治療，經持續治療與追蹤後，肝功能及黃疸已逐漸恢復正常。

蕭婦表示，過去一直認為沒有症狀就代表病情穩定，這次才知道B型肝炎即使多年沒有不適，仍可能在特定情況下突然惡化，也更加了解定期追蹤及主動告知病史的重要性。

陳詩典表示，臨床曾遇過B型肝炎帶原者接受免疫抑制治療、使用類固醇，甚至施打減重針期間，出現急性肝炎發作；若採取過於激烈的減重方式，也可能因身體壓力增加，提高病毒再活化風險。

陳詩典提醒，B型肝炎帶原者應維持規律作息、避免飲酒及服用來路不明藥物，並定期接受肝功能及肝臟超音波檢查。接受類固醇、化療或其他免疫抑制治療前，更應主動告知B型肝炎病史，由醫師評估用藥安全，降低肝炎再活化及肝癌風險。

嘉義婦用類固醇後黃疸飆升，醫師陳詩典揭B肝再活化警訊。圖／衛福部嘉義醫院提供
嘉義婦用類固醇後黃疸飆升，醫師陳詩典揭B肝再活化警訊。圖／衛福部嘉義醫院提供

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