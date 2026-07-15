高跟鞋教堂拚翻紅布袋邀全國旅行業踩線 海之宴、海上巴士搶商機

暑假旅遊旺季，嘉義縣布袋鎮搶攻國旅市場，是往返澎湖藍色公路節點，因高跟鞋教堂及花火節熱潮降溫，景點新鮮感消退，觀光面臨挑戰，為打造濱海旅遊品牌，布袋街區觀光發展協會明後天，舉辦「2026雲嘉南濱海觀光產業媒合暨旅行同業踩線交流會」，邀集北、中、南約80名旅行社及觀光業者深入雲嘉南踩線，透過景點體驗、產業媒合及美食交流，開拓濱海觀光新商機。

此次活動由經濟部商業發展署指導，以「雲林口湖×嘉義布袋×雲嘉南產業交流」為主軸，串聯濱海生態、漁村文化、觀光工廠、地方美食及海上遊程，希望讓旅行業者實地感受雲嘉南濱海旅遊魅力，規畫團體旅遊、企業獎勵旅遊、親子及銀髮族深度行程。

首日行程將安排業者走訪雲嘉南特色景點，體驗濱海自然景觀與地方產業，並舉辦觀光產業媒合交流會，邀集商圈店家、特色餐飲、旅宿、休閒農業及觀光工廠等在地業者參與，建立合作平台，促進地方特色產品與旅行社通路接軌。第2天深入布袋鎮，造訪高跟鞋教堂、港區特色景點，並搭乘布袋海上巴士巡航，前往蛋糕沙灘等特色景點，從海上視角欣賞布袋港灣風光，搭配在地海鮮料理，讓旅行業者完整體驗「看得到、玩得到、吃得到」濱海旅遊特色。

活動壓軸「布袋港灣海之宴」後天晚間在高跟鞋教堂盛大登場，以布袋新鮮漁產為主題推出全新風味餐，結合港灣景觀、音樂展演與特色料理，展現布袋海洋文化與在地飲食特色，邀請民眾認桌參與，共同感受濱海夏夜魅力。

嘉縣布袋街區觀光發展協會理事長游志豪表示，雲嘉南擁有豐富濱海景觀、漁村文化、生態資源及特色美食，具備發展深度旅遊的優勢。此次邀請北、中、南旅行社實地踩線，希望藉由業者專業觀察與市場經驗，協助地方優化接待服務，開發更多具市場競爭力的旅遊商品。

游志豪指出，未來將持續整合嘉義及周邊商圈觀光資源，推動跨縣市、跨商圈及跨產業合作，串聯濱海景點、旅宿、餐飲及特色體驗，規畫1日、2日遊及多日深度旅遊產品，透過旅行社穩定送客，提升雲嘉南濱海觀光能見度與地方產業效益，讓更多旅客重新走進布袋、認識漁村文化、品嚐海鮮美食，為地方觀光注入新動能。

嘉義縣布袋鎮衝刺國旅市場，盼開拓濱海觀光新商機。圖／布袋街區觀光發展協會提供

嘉義縣布袋街區觀光發展協會開拓濱海觀光新商機，明後天邀旅行社及觀光業者深入雲嘉南踩線，體驗景點、產業媒合及美食交流。圖／布袋街區觀光發展協會提供