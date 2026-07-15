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未來天氣2階段變化 賈新興指下周這天切換典型盛夏酷暑

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周三之前全台午後雷陣雨非常明顯。聯合報系資料照
下周三之前全台午後雷陣雨非常明顯。聯合報系資料照

未來天氣前期西南風水氣多、 午後雷雨，南部深夜至清晨易下雨，後期高壓接管高溫悶熱。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，下周三之前，持續受西南風主導，全台午後雷陣雨非常明顯。中南部受海陸風和西南風輻合影響，南台灣深夜至隔天清晨極易出現局部降雨，夜間至清晨通勤注意安全。

他說，下周四開始，隨後大氣大轉換，轉由太平洋高壓主導，全台晴朗偏乾，天氣切換為典型高溫悶熱的盛夏酷暑型態。

詳細天氣趨勢，賈新興表示，今天至下周三，深夜至隔天清晨，台南以南易有局部短暫雨，其中，明天午後各地有局部短暫陣雨。周五至周六，午後除桃竹苗有零星短暫雨之外，其它地區有局部短暫陣雨。周日至下周二，午後除桃竹苗有零星短暫雨之外，其它地區有局部短暫陣雨，下周三起轉為各地山區有局部短暫雨。

計畫暑假海外出遊的民眾注意了，賈新興表示，日本北海道明天留意明顯大雨。周又至下周一期間，降雨帶位移，仙台至北海道一帶，密切留意劇烈降雨引發的航班延誤與土石警戒。韓國方面，強降雨熱區切換；周五，大雨熱區鎖定釜山及濟州島，出遊防範短延時強降雨。周六至周日，如計畫去韓國首爾旅遊，留意當地的氣象資訊。

歐洲、北非則是高溫熱浪大位移，他說，前陣子備受高溫肆虐的法國、丹麥及挪威，熱浪已出現稍稍緩解的趨勢。但極端酷暑並未消散，如近期要前往義大利及北非地區，高度警惕，密切留意當地的高溫熱浪，防曬、補水務必做到最高規格，嚴防中暑。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 YouTube 賈新興

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