專家曝新颱風最快生成時間 未來1周太陽毒辣午後熱對流雷雨開轟

未來1周受到西南風影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，各地高溫32至35度，中南部近山區、大台北、花東縱谷局部區域有36度或以上高溫。若白天陸地上的熱對流雲層發展較早，高溫就可望相對降低一些，但整體仍是高溫悶熱，外出多補充水分預防中暑，做好防曬。

吳聖宇說，隨著台灣東側太平洋高壓中心向南調整，台灣逐漸來到高壓中心的西北側，大環境風向由偏南風逐漸轉為西南風，來自南海的西南季風夾帶水氣影響，降雨的日夜循環變化較為明顯。夜晚清晨迎風面的南部沿海平原地區有短暫陣雨，對流發展較旺盛的區域有局部雷雨或較大雨勢機會。

白天轉變為陸地上熱對流發展擴散，帶來短暫陣雨或雷雨，他說，降雨比較偏向中北部、東北部山區，但是局部平地也會受到影響，尤其是大台北、宜蘭等地。熱對流發展較旺盛的區域，有較大雨勢出現機會。入夜後熱對流消散，降雨又回歸到南部沿海平原的迎風面降雨為主。

吳聖宇表示，目前來看，受到高壓邊緣西南風影響的天氣型態可能還要持續1周左右，下周三之後太平洋高壓勢力增強西伸，屆時天氣將趨於穩定，降雨退縮回到山區午後局部雷雨為主。

至於颱風發展方面，吳聖宇表示，短時間內因為太平洋高壓較偏弱勢，日本以東的西風深槽又往南延伸到太平洋上，造成風場較為混亂，大氣條件不是很有利於熱帶擾動的發展，因此本周內出現新颱風的機會較低，不過還是可以觀察一下遠洋海面上的變化。

他說，下周隨著西風深槽逐漸消失，太平洋高壓回歸到正常的夏季位置，高壓以南的海域大氣條件才會轉變為有利於颱風發展的型態。7月下旬，在菲律賓以東到關島附近海面，發展出新颱風的機會較高，後續多加留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。