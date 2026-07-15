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6年練一劍 苗栗市芒果新品牌「台中一號」產期優勢甜到8月
苗栗市農友黃仕榮試種「台中一號」芒果6年成功，因產期在南部芒果之後，區隔市場有優勢，品質及風味也備受苗栗市長余文忠、市農會總幹事謝錦明等人期待，輔導推廣成為苗栗市水果新品牌。
台中一號芒果由台中區農業改良場開發，「媽媽」是「金煌」芒果，保有金煌的甜度和Q度，且纖維少、果核薄，黃仕榮從海巡署艦艇輪機長退休後，把做農的興趣轉為專業，剛好市農會有意推廣更多元的水果，選定台中一號試種，6年前種植60棵，經過摸索及不斷請教，目前結實纍纍，品質相當穩定，黃仕榮信心滿滿，台中一號會越來越好。
苗栗市並非芒果主要產區，黃仕榮果園台中一號芒果最近上市，余文忠、謝錦明、苗栗市民代表會前主席楊喬安，及苗栗市新英里長林秀城等人關心，特別到果園嘗鮮，都大讚好吃，楊喬安說，台中一號果香味十足、果肉細緻QQ的。
謝錦明表示，台中一號管理相當費功夫，也與南部芒果有區隔，南部芒果目前已接近尾聲，台中一號正開始，持續到8月中旬，具有一定的優勢，也希望打出苗栗市水果的新產業、新品牌。
余文忠認為苗栗市水果，一直沒有響叮噹的品牌，台中一號有發展潛力，公所提案爭取市民代表會支持，專案補助農民種植適合苗栗市種植水果，不限定是芒果，例如紅心芭樂也可以，減少開發技術及實證初期的成本，如果量產也可以輔導及行銷，甚或辦活動及伴手禮，打出苗栗市生產的水果新品牌。
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