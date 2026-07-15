快訊

「臨老入花叢」3星座男越老越暈船！天蠍體力驚人、他80歲也追愛

南韓槓桿股民遭血洗！10天逾92億元被斷頭 網：不斷怎麼V

「炸到我說夠了為止」！川普威脅伊朗：不談判下周開始炸電廠橋梁

聽新聞
0:00 / 0:00

6年練一劍 苗栗市芒果新品牌「台中一號」產期優勢甜到8月

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市農友黃仕榮生產「台中一號」上市，市長余文忠等人嘗鮮大讚好吃。記者范榮達／攝影
苗栗市農友黃仕榮生產「台中一號」上市，市長余文忠等人嘗鮮大讚好吃。記者范榮達／攝影

苗栗市農友黃仕榮試種「台中一號」芒果6年成功，因產期在南部芒果之後，區隔市場有優勢，品質及風味也備受苗栗市長余文忠、市農會總幹事謝錦明等人期待，輔導推廣成為苗栗市水果新品牌。

台中一號芒果由台中區農業改良場開發，「媽媽」是「金煌」芒果，保有金煌的甜度和Q度，且纖維少、果核薄，黃仕榮從海巡署艦艇輪機長退休後，把做農的興趣轉為專業，剛好市農會有意推廣更多元的水果，選定台中一號試種，6年前種植60棵，經過摸索及不斷請教，目前結實纍纍，品質相當穩定，黃仕榮信心滿滿，台中一號會越來越好。

苗栗市並非芒果主要產區，黃仕榮果園台中一號芒果最近上市，余文忠、謝錦明、苗栗市民代表會前主席楊喬安，及苗栗市新英里長林秀城等人關心，特別到果園嘗鮮，都大讚好吃，楊喬安說，台中一號果香味十足、果肉細緻QQ的。

謝錦明表示，台中一號管理相當費功夫，也與南部芒果有區隔，南部芒果目前已接近尾聲，台中一號正開始，持續到8月中旬，具有一定的優勢，也希望打出苗栗市水果的新產業、新品牌。

余文忠認為苗栗市水果，一直沒有響叮噹的品牌，台中一號有發展潛力，公所提案爭取市民代表會支持，專案補助農民種植適合苗栗市種植水果，不限定是芒果，例如紅心芭樂也可以，減少開發技術及實證初期的成本，如果量產也可以輔導及行銷，甚或辦活動及伴手禮，打出苗栗市生產的水果新品牌。

苗栗市農友黃仕榮生產「台中一號」上市，市長余文忠等人嘗鮮大讚好吃。記者范榮達／攝影
苗栗市農友黃仕榮生產「台中一號」上市，市長余文忠等人嘗鮮大讚好吃。記者范榮達／攝影

苗栗 芒果

延伸閱讀

全台首株「台中1號」韭菜新品種 軟嫩豐產、口感佳

外國人被農民「持刀逼吃芒果」！藍色小貨車雨中追人 台式熱情神展開

韭菜新品種「台中1號」亮相！口感軟嫩少纖維 收穫量提升有助農友收益

每顆外銷芒果都要先洗一場三溫暖

相關新聞

專家曝新颱風最快生成時間 未來1周太陽毒辣午後熱對流雷雨開轟

未來1周受到西南風影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，各地高溫32至35度，中南部近山區、大台北、花東縱谷局部區域有36度或以上高溫。若白天陸地上的熱對流雲層發展較早，高溫就可望相對降低一些，但整體仍是高溫悶熱，外出多補充水分預防中暑，做好防曬。

今熱飆37度極端高溫 吳德榮：午後慎防強對流 雷雨開轟至下周二

近期午後外出記得攜帶雨具。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨南、高、屏有局部短暫降雨。未來幾天在南海及菲律賓東方各有熱帶雲簇消長，但發展條件不佳；不過，南海的擾動，維持台灣附近的偏南風及水氣，提高大氣不穩定度，帶來連日午後有強對流的天氣。

本周午後雷陣雨劇烈原因曝 專家：南海水氣幫浦 輸送暖濕空氣

西南風影響，注意午後雷陣雨。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，當環境風場多為西南風或偏南風時，南海海域適有99W生成，雖然，它再增強為熱帶性低氣壓或是颱風的機率相對非常小。在整個南海風場帶動下，環境水氣將朝著東北方向，提供更多補給的挹注。大尺度的西南風或偏南風，持續將南海暖濕空氣輸送至台灣附近，這股西南風就像一條水氣輸送帶，南海海域就更像水氣的幫浦。

韭菜新品種「台中1號」亮相！口感軟嫩少纖維 收穫量提升有助農友收益

改良7年，韭菜新品種「台中1號」鮮嫩登場。農業部表示，夏天的韭菜容易變粗、纖維多，還容易抽苔，影響口感和產量。農業部台中區農業改良場歷時7年育成韭菜新品種「台中1號」，讓韭菜在高溫下依然保持軟嫩、少纖維，吃起來更好入口。

台灣文博會8月登場 首推「線上預約」告別排隊惡夢 這一天手刀搶預約

2026台灣文博會文化策展將於8月1日至31日在空總國家文化基地古蹟大樓展出，商展則自8月6日至12日在台北南港展覽館1館開展。為因應每年文博會商展大量排隊人潮，今年首次採「線上預約」與「現場排隊」雙軌入場，以提供更舒適、順暢的觀展體驗。本屆除了使用坪數增加18%，參與品牌、使用攤位更分別成長26.3％、25.7%，預估整體展會參與人數將較去年65萬人次再創新高。

海神颱風只活24小時！平均每年1至2個短命颱 氣象署指它生命期僅12小時

海神颱風生命期只有短短24小時。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，海神颱風13日上午8時形成，昨天上午8時就減弱為熱帶性低氣壓，不過統計上也不算罕見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。